Un riconoscimento nazionale premia la conservazione e la valorizzazione del Castello di Santa Severina. Il prossimo 10 ottobre i vertici dell’Istituto Italiano dei Castelli saranno nel borgo crotonese per consegnare, alla presenza delle autorità locali, la Targa di Segnalazione, attribuita alle architetture fortificate che rispondono a specifici criteri di autenticità, conservazione e fruibilità. Il Castello di Santa Severina è il primo in Calabria a ottenere il riconoscimento.

Alla base dell’assegnazione figurano la qualità del restauro strutturale, architettonico e artistico, l’adeguatezza della destinazione d’uso, l’ottima manutenzione e la possibilità di accesso e visita. Una valutazione che riguarda dunque sia la tutela del monumento sia la capacità di renderlo fruibile al pubblico.

La proposta, avanzata dalla Sezione Calabria dell’Istituto, ha ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio Scientifico nella riunione del 18 ottobre 2025, a Palazzo Gazzolini di Toppo Wassermann, a Udine, dopo il giudizio favorevole dei commissari incaricati della visita. Il giorno successivo, sempre a Udine, il Consiglio Direttivo ha ratificato all’unanimità la concessione della targa.

La cerimonia sarà il momento centrale di un programma di quattro giornate organizzato dalla Sezione Calabria, presieduta da Vittorio Pasquale, che coinvolgerà oltre settanta partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane. Un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio storico e delle architetture fortificate del comprensorio silano e crotonese.

Il programma prenderà il via l’8 ottobre con le visite in Sila, a Torre Federici, Torre Camigliati e all’abbazia florense di San Giovanni in Fiore. Il 9 ottobre sarà dedicato al Crotonese, con tappe alla fortezza di Le Castella, al Museo archeologico di Capo Colonna e a Torre Scifo.

Il 10 ottobre, a Santa Severina, si svolgeranno la consegna della Targa di Segnalazione e la visita ai monumenti cittadini. Il percorso si concluderà l’11 ottobre a Crotone, con la visita al castello e alla cinta fortificata della città.

L’appuntamento porta al centro dell’attenzione nazionale il patrimonio monumentale di Santa Severina e offre un’occasione per far conoscere, attraverso un itinerario condiviso, luoghi e testimonianze storiche della Calabria.

Fondato nel 1964 da Piero Gazzola, l’Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale del Terzo settore impegnata nello studio, nella salvaguardia e nella valorizzazione delle architetture fortificate. La Sezione Calabria affianca a questa attività un lavoro di ricerca e divulgazione, di cui fa parte La Calabria Fortificata, opera in due volumi pubblicata nel 1999 e dedicata alla catalogazione scientifica del patrimonio fortificato regionale.