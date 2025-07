Cancelli nuovamente aperti da venerdì 18 luglio dopo gli interventi di manutenzione straordinaria. In programma anche diversi eventi per l’estate

Sarà riaperto venerdì 18 luglio, dalle ore 10.00, il Parco archeologico dei Tauriani di Palmi afferente alla Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. Dopo alcuni mesi di chiusura necessari per la realizzazione di diversi interventi mirati al miglioramento dell'accessibilità, il sito è di nuovo pronto ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza.

Grazie ad un progetto finanziato dalla Soprintendenza stessa, infatti, si è proceduto alla realizzazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria che hanno permesso di ristabilire i livelli adeguati di sicurezza per la fruizione pubblica.

In questi giorni, inoltre, il Parco è oggetto di un intervento di pulizia straordinaria delle aree verdi, frutto della collaborazione tra la Soprintendenza, l'amministrazione comunale di Palmi e il Movimento Culturale San Fantino, che permetterà a tutti i visitatori di fruire dell'intera e vasta area archeologica che compone il sito.

«La sensibilità del soprintendente e il lavoro di squadra effettuato con il direttore uscente Scaravilli ha reso possibile risolvere in breve tempo diverse criticità in tema di sicurezza – dichiara il neo direttore Andrea Gennaro -. Oltre all'apertura del sito per la libera fruizione, grazie all’impegno del Movimento Culturale San Fantino, saremo in grado di offrire una serie di eventi e iniziative che, già dalla prossima settimana e per tutto il periodo estivo, permetteranno di valorizzare a pieno uno dei parchi archeologici più suggestivi della Calabria».

La programmazione futura, tuttavia, non si limita ai soli eventi, ma riguarda anche una serie di attività di natura tecnica e infrastrutturale volte a migliorare la fruizione dell'area, sia dal punto di vista dell'accessibilità fisica che cognitiva.

A questo proposito, il soprintendente Maria Mallemace, annuncia che il Parco sarà beneficiario di un finanziamento speciale a parte del Ministero della Cultura, di quasi 200 milaeuro, funzionale alla continuazione della campagna di indagini archeologiche avviata l’estate scorsa e i cui risultati scientifici sono già stati presentati nella prestigiosa sede del Ministero a Roma.

«Abbiamo intenzione di chiedere anche ulteriori finanziamenti - ha concluso la Mallemace - per far si che il Parco dei Tauriani acquisisca un ruolo sempre più centrale negli orizzonti culturali dell’intera regione».

Appuntamento dunque a venerdì per godere nuovamente della straordinaria bellezza del Parco e potere fruire delle visite guidate gratuite che saranno offerte dagli archeologi della Soprintendenza reggina.