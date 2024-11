Sono passati quasi trent’anni da quando alcuni imprenditori diedero vita a un grande attrattore turistico distintivo, in grado di rivoluzionare il concetto stesso di turismo d’estate. In grado di rivolgersi a target diversi, fino ad allora non intercettati, nella vasta area jonica di Corigliano Rossano.

L’obiettivo del management dell’acquapark era ambizioso, molto forte e per molti aspetti inedito. Tanto da somigliare a una follia destinata al fallimento. Ma non fu così: tutte le cassandre furono smentite: il coraggio e la capacità di guardare il futuro ha fatto sì che Odissea 2000 nascesse, e divenisse subito grande, destinato ad un clamoroso successo.

Ai nastri di partenza quasi tutti gli 8 ettari di estensione del parco acquatico ospitavano già 15 attrazioni ludiche che ancora nel 2022 continuano ad emozionare i suoi ospiti.

L'acquapark di Rossano da record

I numeri parlano chiaro: 84mila metri quadrati all’aperto, 6000 metri cubi d'acqua, 3.800 metri di scivoli per il più alto numero di attrazioni acquatiche del Sud Italia. Con il Big Olimpo che, tra le 27 attrazioni ludiche disponibili, resta l’unico roller coaster acquatico in Italia; con il Titano Roller che si conferma lo scivolo più lungo d’Europa; con Chimera che è il primo scivolo in Italia che si percorre a testa in giù ed infine con lo Skyron Rocket che, ultimo arrivato, è stato il primo looping rocket dello Stivale, da 28 edizioni, l’Odissea 2000 era e resta l’Acquapark dei record.

Ma non è solo un fatto di numeri: la struttura per quanto gigantesca è gestita efficacemente, con puntualità e grande attenzione alle esigenze degli ospiti. È un vero e proprio villaggio del divertimento, orgoglio di una terra che per una volta primeggia e non teme alcun confronto.

Non solo: l'acquapark diverte, crea un clima di gioia e di relax, accontenta ogni gusto e desiderio, funziona sotto tutti i punti di vista. Questo vale per piccoli, per giovani e per adulti. Soprattutto per le famiglie. Quasi un miracolo accontentare tutti e lasciarli soddisfatti, un miracolo felicemente riuscito.

Infatti è uno dei più efficaci attrattori turistici e strumenti di city marketing, con valore pari a quello di alcuni tra i marcatori identitari distintivi (MID) della Città d’Arte tra i quali ad esempio il Codex Purpureus Rossanensis e la liquirizia.

Superate tutte le difficoltà iniziali, a distanza di quasi 30 anni gli obiettivi sono stati raggiunti, andando ben oltre quello si era immaginato.

Ma c’è qualcosa di veramente straordinario in una terra abituata all’assistenza, ai contributi a fondo perduto, alle decine di leggi speciali con stanziamenti miliardari nel corso degli ultimi 50 anni.

Ebbene: l’Acquapark Odissea 2000 è stato realizzato senza risorse pubbliche, riuscendo anche e soprattutto nell'obiettivo di superare tutti i limiti della soffocante e invadente burocrazia, una vera e propria zavorra, un vero e proprio incubo per chiunque voglia fare impresa. È così che nel 1995 ha preso forma Odissea 2000.

Tutto quello che di straordinario mette a disposizione l’Acquapark, tutti i primati e i record conquistati a livello nazionale, hanno contribuito, negli anni, a fare di Odissea 2000 tra i più grandi e apprezzati parchi acquatici italiani, e non solo.

Importanti riconoscimenti per l'Acquapark Odissea 2000

Citiamo solo alcuni due dei più importanti riconoscimenti ottenuti dall'Acquapark Odissea 2000: vincitore del Parksmania Awards come Parco Acquatico dell’anno nel 2008; e dal 2013, ogni anno è destinatario del Premio Travellers’choice di TripAdvisor.

Simbolo di successo imprenditoriale

“Chi è privo di un mito è un uomo che non ha radici.” Così diceva Carl Gustav Jung. Nella scelta del nome Odissea 2000 convivono almeno due componenti: quella identitaria che traduce la volontà di interpretare, anche in tempi non sospetti, rendendo omaggio alle nostre radici, alla nostra identità e anche al nostro mito, alcuni dei marcatori identitari più evocativi della nostra terra che con le antiche Sybaris e Croton ha scritto le pagine più affascinanti della Magna Grecia.

L’altra componente, all’epoca più attuale, era connessa alle aspettative, ai sogni, ai progetti che tutti attribuivamo all’anno 2000 e all’ingresso nel Terzo millennio dell’era cristiana.

L’ Acquapark Odissea 2000 è da considerarsi senza alcun dubbio una delle più grandi imprese del Sud, tra le migliori d’Italia, simbolo di successo imprenditoriale, capace di rivoluzionare un settore trainante per l’economia della nostra regione.

Un consiglio per questa stagione: fate un salto ad Odissea 2000, per un giorno o anche per un week end, il divertimento è assicurato.