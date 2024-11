Attività a contatto con la natura e a basso impatto ambientale dove usufruire di percorsi sospesi, sentieri tra i boschi, trekking, pedalate in mountain bike, giri in canoa, o semplicemente godere di momenti di relax in luoghi immersi nel verde e circondati da panorami incredibili. Qui i parchi avventura in Calabria che vi sorprenderanno, e che piacciono ai grandi, ma fatti su misura anche per i più piccoli.

AsproPark nel cuore dell’Aspromonte

A 5 minuti da Gambarie, località montana nel cuore dell’Aspromonte, il Parco Aspro Park è pensato per gli amanti dell’avventura che non vogliono rinunciare al piacere di stare nella natura più incontaminata. Il parco è adatto anche per i bambini, i quali hanno la possibilità di decidere tra varie opzioni.

Si può scegliere tra percorsi acrobatici sugli alberi e svolgere attività come tree climbing, l’arrampicata su albero, ad un’altezza di 10 metri, o per i più coraggiosi il volo tirolese di 90 metri; noleggiare una mountain bike per percorrere la pista ciclabile; o seguire i sentieri odorosi, per disabili visivi e normodotati caratterizzati da punti di sosta e osservazione naturalistica, e percorsi arcobaleno per ipovedenti e persone diversamente abili.

Per i più piccoli, area giochi e 3 differenti percorsi aerei attrezzati con giochi di equilibrio ed abilità, mentre 2 sono dedicati a ragazzi e adulti.

Da visitare anche la fattoria didattica aspromontana, e “la carrozza di Pippo”, per un giro su carrozza di tipo wagonette trainata da un cavallo TPR (tiro pesante rapido). Area pic nic e punto ristoro saranno la meta finale ideale dopo una giornata così ricca di attività.

Orme nel parco per l’aria più pulita d’Europa

Il primo nato nel cuore della Sila Piccola, dove si respira l’aria più pulita d’Europa, Orme nel Parco, a Zagarise, è il parco avventura della Calabria che con i suoi tre ettari vi farà immergere in un bosco di faggi all’interno di uno degli scenari più suggestivi e incontaminati della nostra regione.

Percorsi acrobatici tra gli alberi e giochi con vari livelli di difficoltà, pensati sia per adulti che per bambini, o l’arrampicata sportiva per sollecitare il fattore psico-motorio attraverso il controllo dell’emotività, le esperienze da vivere presso il Parco della Sila catanzarese non sono solo avventurose, ma anche eco-sensoriali, come le ciaspole, da vivere sia in inverno che in estate, e che coinvolgono tutti e cinque i sensi.

Si può scegliere anche tra itinerari escursionistici a piedi e in mountain bike, partecipare alle uscite di Dog Walking, da fare in compagnia del proprio cane, o cimentarsi nel tiro con l’arco. E per chi vuole pernottare, si può usufruire della zona Orme nel parco BED.

Adrenalina Verde nei boschi delle Serre

A 850 metri d’altezza sul livello del mare, nelle Serre Calabresi, a 30 chilometri sia dal mar Tirreno che dallo Ionio, troverete il Parco Avventura Adrenalina Verde, che con i suoi ben 8 differenti percorsi avventura di varie difficoltà, diviso in percorsi per bambini e percorsi per adulti, è adatto a tutte le fasce di età.

Alle pareti di arrampicata possono partecipare i bambini dai 4 anni in su, mentre i percorsi acrobatici si dividono in: percorso mini da 3 a 6 anni; percorso pulcini da 4 anni in su; percorsi baby da 6 anni in su; percorsi per ragazzi e adulti a partire da 13 anni. Se oltre all’avventura non volete farvi mancare il divertimento, potete praticare il tubing, a bordo di una ciambella gonfiabile trascinata sull’acqua, anche per i bambini dai 4 anni.

Per chi vuole rimanere tra i boschi delle Serre per godere più a lungo dei profumi e delle bellezze dell’area, la visita per l’intera giornata prevede: l’accesso ai percorsi del Parco Avventura, pranzo in agriturismo o presso le aree attrezzate per il Pic Nic, e una visita didattica da scegliere tra: quella alle ultime carbonaie d’Italia; al laboratorio delle marmellate, alla fabbrica dei funghi; ai boschi del Parco Naturale delle Serre, o la visita al museo della Certosa.

Silavventura ai bordi del Lago Arvo

Parete d’arrampicata, mountain bike, canoa, escursionismo, casette nel bosco, educazione ambientale: tutto questo è Silavventura, l’eco-parco nel cuore della Sila, a Lorica, in provincia di Cosenza, ideale per fare attività nel bosco e sul Lago Arvo, dove trovano divertimento i grandi ma anche i più piccoli.

Attraverso teleferiche, ponti tibetani, barili sospesi, altalene oscillanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i 14 percorsi sospesi tra gli alti alberi, e 2 pareti d’arrampicata, con itinerari fruibili anche dai bambini, dai 6 anni in su.

Per loro il Villaggio Bimbi, in cui si trovano delle casette, un parchetto giochi, un tappeto elastico, un percorso avventura in sospensione, due torrette con scivolo, due altalene, una zip line, e due percorsi pulcino da fare con imbrago e moschettoni.

E per rendere indimenticabile la vostra permanenza in Sila, potrete dormire in una delle casette sugli alberi, costruite in legno e in grado di ospitare fino a 4 persone.