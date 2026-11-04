Tropea riconquista il podio dei borghi italiani più cercati sul web e conquista anche il pubblico internazionale. La Perla del Tirreno si piazza al secondo posto nella classifica nazionale del 2025, con 188.300 ricerche medie mensili, alle spalle soltanto di Otranto. Ma il dato più significativo arriva dall'estero: la località calabrese è la destinazione italiana più cercata in quattro dei sei Paesi presi in esame, conquistando le prime posizioni in Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera.

È quanto emerge dalla terza edizione di Borghi italiani online 2026, lo studio dell'Osservatorio Telepass realizzato in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media. L'analisi prende in considerazione le ricerche online dedicate ai borghi italiani tra il 2021 e il 2025 e fotografa un interesse in continua crescita: nell'ultimo anno sono state registrate oltre 106,4 milioni di ricerche, il 13% in più rispetto al 2024 e il valore più alto degli ultimi cinque anni.

Tropea seconda in Italia: davanti soltanto Otranto

La classifica nazionale restituisce a Tropea una posizione di assoluto rilievo. Dopo essere rimasta fuori dalla graduatoria della precedente edizione, a causa della sua assenza dall'elenco ufficiale dei Borghi più belli d'Italia utilizzato come riferimento dallo studio, la località calabrese torna direttamente al secondo posto.

Davanti c'è soltanto Otranto, che mantiene la vetta per il secondo anno consecutivo con 194.500 ricerche medie mensili. Tropea segue a quota 188.300, mentre sul terzo gradino sale Limone sul Garda, new entry della classifica, con 173.400 ricerche.

Alle loro spalle si collocano Locorotondo (158.200), Malcesine (149.600), Castel Gandolfo (125.900), Cefalù (114.000), Spello (112.000), Rasiglia (109.400) ed Erice (106.000). Una top ten che mette insieme destinazioni marine, località lacustri e centri storici dell'entroterra.

La Perla del Tirreno conquista quattro mercati esteri

Il risultato più interessante per Tropea arriva però oltre i confini italiani. La località calabrese è il borgo italiano più cercato online in Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Nel corso del 2025 ha raccolto 15.100 ricerche nel mercato britannico, 13.200 in quello spagnolo, 12.200 in Francia e 11.200 in Svizzera.

Negli Stati Uniti il primato spetta invece a Vernazza, nelle Cinque Terre, con 16.300 ricerche. In Germania a guidare è Limone sul Garda, che con 40.900 ricerche supera Malcesine, prima nell'edizione precedente.

La geografia dell'interesse internazionale conferma così il richiamo delle destinazioni mediterranee, ma anche la capacità dei borghi affacciati sui grandi laghi del Nord di intercettare l'attenzione dei turisti stranieri.

Il Sud ha meno borghi, ma ciascuno attira più ricerche

Lo studio evidenzia anche una differenza tra il volume complessivo delle ricerche e l'interesse medio generato da ciascuna località. Il Centro Italia guida per numero di ricerche mensili, con oltre 3,3 milioni distribuite su 151 borghi. Seguono il Nord, con 3,1 milioni per 141 località, e Sud e Isole, con 2,4 milioni riferite a 89 borghi.

Se però si guarda alla media per singolo borgo, il risultato cambia. Sud e Isole arrivano a 26.764 ricerche mensili per località, circa il 20% in più rispetto al Centro (22.113) e al Nord (22.300). In altre parole, pur avendo un numero inferiore di destinazioni censite, il Mezzogiorno riesce a generare un interesse medio più elevato per ciascun borgo.

A livello regionale è l'Umbria a guidare per volume complessivo, con 886.100 ricerche mensili distribuite su 33 borghi, seguita dal Lazio con 782.400. La Puglia, invece, si conferma per il terzo anno consecutivo la regione con la media più alta per singola località: 46.800 ricerche mensili per borgo, a fronte di 655.200 complessive e 14 destinazioni analizzate.

I borghi emergenti: cresce l'interesse per la Sicilia

Accanto alle mete più consolidate, l'indagine individua anche i borghi che hanno registrato gli incrementi più consistenti nelle ricerche online. In testa c'è Militello in Val di Catania, in Sicilia, proclamato Borgo dei Borghi 2025, con una crescita del 179%. Seguono Lingueglietta, nell'entroterra ligure, con il 163%, e Corenno Plinio, sul Lago di Como, con il 130%. Completano le prime cinque posizioni Ceriana e Sottoguda.

La crescita dell'interesse digitale, sottolinea infine lo studio, non basta da sola a trasformarsi in presenze turistiche. A fare la differenza è anche l'accessibilità: collegamenti efficienti e servizi di mobilità integrata possono rendere più semplici gli spostamenti, soprattutto per i soggiorni brevi, e favorire la scoperta di destinazioni meno battute. Per Tropea, intanto, il riconoscimento arriva dai numeri: il borgo calabrese è tornato tra le mete più cercate d'Italia e si conferma una delle destinazioni più desiderate anche all'estero.

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