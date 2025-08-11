L’iniziativa si terrà il 16 e 17 agosto e promette momenti carichi di energia, emozioni e sonorità coinvolgenti. Ecco il programma

La grande musica torna protagonista a Bovalino con Scinosa Rock’n’Blues, l'appuntamento estivo imperdibile per tutti gli amanti del rock e del blues. L’edizione 2025 si terrà il 16 e 17 agosto e promette due serate cariche di energia, emozioni e sonorità coinvolgenti.

Il palco si accenderà sabato 16 agosto alle ore 22:00 con i mitici Blue Stuff, storica formazione partenopea che da oltre trent’anni infiamma le scene italiane con il suo travolgente mix di blues, funky e soul. Domenica 17 agosto, doppio appuntamento con KJ and the Twin Strokes, in concerto alle 21:30, con il loro sound originale e ricco di contaminazioni.

A seguire, alle 22:30, chiusura in grande stile con la Porcaro & Pandolfi Band, un’esplosione di talento e virtuosismo musicale.

L’evento, organizzato da Anas Bovalino, insieme al comune di Bovalino, si svolgerà in Piazza Gaetano Ruffo a Bovalino Marina, in uno scenario suggestivo che unisce natura e cultura, per vivere l’estate a ritmo di grande Ingresso libero.