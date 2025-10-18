Il polo fieristico ospiterà centinaia di produttori regionali e nazionali, pronti a raccontare le proprie eccellenze. In programma degustazioni, showcooking, incontri formativi e contest

Dal 15 al 18 novembre torna deGusto, il Salone professionale internazionale dedicato all’agroalimentare di qualità, fiore all’occhiello del Made in Italy. Un appuntamento atteso da produttori, operatori del settore e appassionati, che quest’anno si presenta con una nuova location e un programma ancora più ricco. Dove? Al Centro fieristico "Colosimo", Via Nazionale, di Catanzaro Lido.

Un’edizione tutta da gustare. Il polo fieristico ospiterà centinaia di produttori regionali e nazionali, pronti a raccontare le proprie eccellenze e a farle degustare. Sarà l’occasione per incontrare professionisti del settore, apprendere nuovi segreti del mestiere, assistere a eventi tematici, partecipare a concorsi e confrontarsi con ospiti speciali del panorama enogastronomico italiano.

Presenti, per l'occasione, anche i pasticceri d'Italia con Conpait e i cuochi della Fic. Immancabile il grande stand della Regione Calabria con Arsac e i bravi professionisti calabresi. Non per ultima, annunciata anche Sca Italy (Specialty Coffee Association), a conferma del profilo tecnico e formativo della manifestazione.

Tra gli ingredienti di questa edizione: degustazioni e showcooking, masterclass e incontri formativi, contest e premiazioni e poi networking e opportunità di business.

In pochi anni, deGusto è cresciuto fino a diventare la principale fiera agroalimentare della Calabria, nonché l’unica manifestazione professionale del settore nella regione. Un appuntamento atteso da produttori, operatori, associazioni e appassionati, che valorizza le eccellenze locali e nazionali, promuove la cultura del cibo e crea connessioni tra chi lo produce e chi lo racconta.

Dove il cibo incontra le persone. DeGusto non è solo una fiera: è un luogo di incontro, scambio e valorizzazione. Un evento che celebra il legame tra territorio e tradizione, dove ogni prodotto racconta una storia e ogni partecipante contribuisce a costruire un futuro più consapevole e sostenibile per il settore agroalimentare.

Tutti i dettagli saranno resi noti durante la conferenza stampa ufficiale, in programma il prossimo 30 ottobre alla Cittadella regionale.