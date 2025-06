La poesia come luogo e Cosenza come casa della parola. Dall’11 al 13 giugno torna il Festival della Poesia, giunto alla sua terza edizione. In un’epoca in cui è la velocità a dominare e l’attenzione sembra diventare sempre più fragile, la poesia si impone come uno spazio di resistenza e di cura.

È proprio questa consapevolezza che animerà la manifestazione, organizzata dalla Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani”, in collaborazione con il Comune di Cosenza e con la partecipazione della Libreria Mondadori di Piazza XI settembre. E sarà proprio Piazza XI Settembre, cuore simbolico della città, a diventare spazio poetico e vivo di condivisione e riflessione.

Il Festival della Poesia non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio progetto che mette al centro la parola, l’ascolto e il silenzio fertile da cui nasce ogni riflessione. “Portare la poesia nella città, nelle sue piazze e nei suoi giardini – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso - è una scelta che ha una forte valenza simbolica: riconnettere la cultura al quotidiano, l’arte alla collettività, in un momento in cui il bisogno di comunità e di espressione autentica si fa sempre più urgente. Cosenza – ha rimarcato Franz Caruso - ha colto i segnali positivi che arrivano dal fermento che si è ricreato attorno alla poesia, genere espressivo tutt’altro che obsoleto, pronto, invece, a rifiorire e a rinascere ogni volta, come testimoniano i festival e le manifestazioni attivi in tutto il Paese e di cui Cosenza è fiera di far parte. Siamo oltremodo felici che grazie al Festival si confermi e si rafforzi quel rapporto sinergico che esiste da anni tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Giuliani".

Piazza XI settembre rappresenterà, dunque, il cuore pulsante del Festival, con reading poetici, performance musicali, laboratori per le scuole, incontri con autori, tavole rotonde e momenti informali pensati per favorire l’incontro tra artisti e cittadini. Poeti italiani e internazionali, affermati ed emergenti, offriranno il loro sguardo sul mondo, trasformando la piazza in un vero laboratorio all’aperto di parole e relazioni. Tra i maggiori i poeti italiani è presente Pierfranco Bruni che ha rappresentato la poesia italiana ai Saloni del Libro di Tunisi, Francoforte, Salonicco e Macedonia.

“Cosenza – sottolinea dal canto suo Walter Pellegrini, Presidente della Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani” - si conferma crocevia culturale e luogo d’incontro privilegiato per poeti, artisti e appassionati della parola. Il nostro obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di restituire centralità alla poesia come strumento di riflessione, di bellezza e di resistenza culturale. La Fondazione Giuliani ha assunto un ruolo centrale non solo come promotrice dell’iniziativa, ma come custode e motore di una visione culturale ampia, radicata nel territorio ma proiettata verso il futuro. Abbiamo investito in un progetto che punta a coinvolgere scuole, istituzioni e cittadini, perché crediamo che la poesia non sia un linguaggio elitario, ma un bene comune. Questo festival è il frutto di un impegno collettivo, di una rete culturale che la Fondazione si impegna ogni anno a rafforzare e valorizzare.”

Tra le novità di quest’anno, prenderà forma anche un’iniziativa particolare: la fiera della poesia, curata dalla Libreria Mondadori di Cosenza, che accompagnerà ogni giornata del Festival con banchetti editoriali, incontri con autori, presentazioni di libri e novità dal mondo dell’editoria poetica.

A suggellare la terza edizione del festival, un appuntamento speciale, in programma venerdì 13 giugno, nei giardini di Villa Rendano: l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Perri, presenterà uno spettacolo inedito che fonde musica e poesia. Un evento unico, in cui brani sinfonici originali si alterneranno a letture poetiche, creando un flusso continuo di emozione e bellezza. Oltre agli artisti saranno costantemente presenti il Sindaco Franz Caruso, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il Presidente della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Walter Pellegrini.