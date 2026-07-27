Sul Lungomare torna l’appuntamento dedicato ad ambiente, turismo e cultura: presentazione del format “Kalos sulle rotte della Magna Grecia” e consegna del riconoscimento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato

Giovedì 6 agosto 2026, alle ore 20:30 sul Lungomare di Diamante all'altezza delle Palme, si terrà il Gran Galà del Premio Mare Pulito Bruno Giordano dedicato ai temi di Ambiente, Mare e Turismo, un'iniziativa promossa dal Comune di Diamante nell'ambito del progetto Diamante Blue Coast 2026. L'evento si avvale del patrocinio ed il supporto anche della Regione Calabria e dell'Associazione Mare Pulito Bruno Giordano.

Nel corso della serata verrà presentato il format Kalos sulle rotte della Magna Grecia, uno spazio incentrato su ambiente, turismo e cultura preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco di Diamante Achille Ordine e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il programma prevede gli interventi di Antonio Montuoro, Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Roberto Cosentino, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria, e Francesca Mirabelli, Presidente dell'Associazione Mare Pulito Bruno Giordano. Successivamente la stessa Francesca Mirabelli provvederà alla consegna del Premio Mare Pulito Bruno Giordano, opera realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato, al quale va un sentito ringraziamento per aver creduto nell'iniziativa e per il prezioso contributo artistico offerto. La serata, presentata dal conduttore Rai Savino Zaba, vedrà l'intrattenimento musicale della Live Band I Musicisti di Via del Campo che eseguiranno brani di Fabrizio De André. Con questo appuntamento l'Amministrazione Comunale di Diamante prosegue la propria attività di valorizzazione del territorio e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dando continuità al percorso già intrapreso con il successo della Settimana del Mare promossa lo scorso giugno.