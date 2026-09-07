Quattro serate, quattro prestigiose formazioni musicali e un borgo che diventa luogo d’incontro tra tradizione, cultura e dimensione internazionale. Il 12, 13, 15 e 18 settembre 2026 torna a Laino Borgo il Festival internazionale delle bande musicali, con la direzione artistica del professor Raffaele Longo. La manifestazione porterà in Piazza Navarro, sempre alle ore 21.00, alcune tra le più rappresentative formazioni musicali istituzionali italiane insieme a una prestigiosa presenza internazionale proveniente da Malta.

Un programma che conferma la volontà di fare del Festival non soltanto una rassegna musicale, ma un progetto culturale capace di valorizzare la storia bandistica di Laino Borgo, promuovere il territorio e costruire nuove relazioni attraverso il linguaggio universale della musica.

Il programma

Sabato 12 settembre – ore 21.00

Banda Musicale dell’Aeronautica Militare

Piazza Navarro – Laino Borgo

Domenica 13 settembre – ore 21.00

Banda Musicale della Guardia di Finanza

Piazza Navarro – Laino Borgo

Martedì 15 settembre – ore 21.00

Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Piazza Navarro – Laino Borgo

Venerdì 18 settembre – ore 21.00

Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, Gozo – Malta

Piazza Navarro – Laino Borgo

Ad aprire il Festival sarà dunque la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, seguita, il giorno successivo, dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza. Il 15 settembre sarà la volta della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre la chiusura del 18 settembre avrà una forte connotazione internazionale con la Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, nell’isola di Gozo, una delle realtà musicali maltesi che testimoniano la vitalità e il radicamento della tradizione bandistica nel Mediterraneo.

La valorizzazione di Laino Borgo

Per Laino Borgo il Festival rappresenta il punto d’incontro tra una storia musicale profondamente legata alla comunità e una nuova prospettiva di promozione culturale e turistica.

«Il Festival Internazionale delle Bande Musicali è una manifestazione che appartiene profondamente alla nostra comunità e alla nostra storia, ma che allo stesso tempo ci permette di guardare oltre i nostri confini», sottolinea la sindaca di Laino Borgo, Mariangelina Russo. «Accogliere nel nostro borgo formazioni di così alto prestigio significa offrire un’importante occasione culturale ai cittadini e ai visitatori, valorizzare Laino Borgo e dimostrare come anche i piccoli centri possano essere protagonisti di iniziative di livello nazionale e internazionale».

La musica bandistica conserva infatti una particolare capacità di unire generazioni, territori e persone. Nelle bande convivono formazione musicale, educazione, partecipazione e senso di appartenenza: strumenti diversi che, attraverso l’ascolto reciproco, diventano un’unica voce.

È proprio questa dimensione comunitaria a rappresentare uno degli elementi centrali della manifestazione.

«Una banda riunisce strumenti diversi, ciascuno portatore di un timbro e di un respiro propri. Quando queste singole voci entrano in ascolto reciproco, il loro fiato si fa voce plurale: un suono comune che genera armonia, identità e appartenenza, restituendo l’immagine viva di un territorio e della sua comunità.», evidenzia il direttore artistico Raffaele Longo. «È anche una metafora della comunità che vogliamo costruire: mettere insieme differenze, linguaggi, esperienze e generazioni, facendo della musica uno spazio di incontro. Da Laino Borgo vogliamo inoltre aprire sempre di più il Festival ad un Mediterraneo plurale, trasformandolo in un ponte culturale tra territori e popoli».

La presenza di Malta

La presenza della formazione maltese assume, in questa prospettiva, un significato che va oltre l’aspetto strettamente musicale. Il Mediterraneo diventa lo spazio nel quale costruire nuove relazioni attraverso la cultura, riaffermando il ruolo della musica come strumento di dialogo, conoscenza reciproca, prosperità e pace.

Il Festival è anche un’occasione per raccontare una Calabria capace di valorizzare le proprie tradizioni senza trasformarle in elementi statici, ma facendone strumenti contemporanei di promozione e sviluppo.

Il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Manutenzione, Giuseppe Turano in rappresentanza del Presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, ha ribadito il sostegno della Provincia alle iniziative capaci di accendere i riflettori sui territori più periferici e di creare nuove opportunità per le comunità locali.

«Come Provincia siamo vicini a manifestazioni che hanno la capacità di dare risalto a tutto il territorio e, in modo particolare, alle aree interne – ha dichiarato Turano –. Il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta un appuntamento di grande valore perché unisce cultura, musica, tradizioni e promozione territoriale. E farlo a Laino significa valorizzare un borgo che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di un percorso di crescita e di attrattività».

Patrimonio identitario e attrattività

«Le tradizioni culturali rappresentano una risorsa straordinaria quando riescono a dialogare con il presente e a diventare occasione di crescita per i territori», afferma l’assessore regionale alle Aree Interne Gianluca Gallo. «Il Festival di Laino Borgo va esattamente in questa direzione: valorizza un patrimonio identitario molto forte e, nello stesso tempo, crea attrattività, relazioni e nuove opportunità di conoscenza della Calabria. È attraverso iniziative di qualità come questa che i nostri borghi possono rafforzare la propria presenza nei circuiti culturali e turistici nazionali e internazionali».

Il Festival Internazionale delle Bande Musicali diventa così anche uno strumento di promozione territoriale. Portare grandi formazioni musicali nel cuore di un piccolo borgo significa creare occasioni di visita, favorire la conoscenza del patrimonio storico, paesaggistico e culturale locale e offrire una diversa narrazione delle aree interne calabresi.

Un percorso che mette insieme identità e apertura, memoria e futuro, dimensione locale e relazioni internazionali, facendo della musica la chiave attraverso cui raccontare Laino Borgo e il territorio del Pollino.

La manifestazione è promossa dal Comune di Laino Borgo, con il sostegno della Regione Calabria, nell’ambito delle attività di promozione della destinazione Calabria Straordinaria, e con la presenza dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia.

Dal 12 al 18 settembre, dunque, Piazza Navarro diventerà una grande agorà musicale: quattro serate nelle quali il suono delle bande accompagnerà Laino Borgo in un viaggio tra tradizione italiana, istituzioni, comunità e Mediterraneo.