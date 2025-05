Dal 23 al 25 maggio 2025 l’Hotel Europa di Rende, in provincia di Cosenza, ospiterà il Consolato mobile del Messico in Calabria. L’iniziativa è sostenuta e realizzata dall’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, in sinergia con il console onorario in Calabria, Vincenzo Rota. Un appuntamento che va ben oltre il mero servizio consolare, e si configura come un ponte tra popoli, pensato per rafforzare il legame culturale, sociale e umano tra la comunità messicana residente e il territorio calabrese.

Durante le tre giornate – si legge in una nota stampa di presentazione - i cittadini messicani potranno usufruire di numerosi servizi burocratici in modo rapido. Ma il Consolato Mobile sarà anche un’occasione di incontro e festa, che culminerà nella serata di sabato 24 maggio con una speciale “Cena Messicana” presso il ristorante “Al Vicoletto” di Cosenza. Un’esperienza gastronomica autentica, curata dallo chef Rodrigo Zepeda insieme a dodici chef messicani e allo staff del ristorante, dove i sapori tipici del Messico si fonderanno con le eccellenze calabresi.

Il consolato mobile sarà attivo venerdì 23 maggio dalle 15 alle 19 mentre sabato 24 sarà aperto dalle 9 alle 19 e domenica 25 dalle 9 alle 15.

A impreziosire ulteriormente la serata – prosegue la nota - saranno la presentazione e degustazione di diverse tipologie di tequila, guidate personalmente dall’ambasciatore, e l’esibizione della band Mariachi “Romatiltan”, che porterà in sala tutto il calore e il folclore della tradizione musicale messicana.

Un evento – conclude il comunicato - che promette di essere un simbolo tangibile di integrazione, collaborazione e celebrazione delle identità, in un dialogo aperto tra due culture che, pur lontane geograficamente, condividono lo stesso spirito di accoglienza e vivacità.