Tutto pronto per il Carnevale di San Lucido. Fervono i preparativi dell'edizione 2025 promossa dall'amministrazione comunale De Tommaso - assessorato al Turismo - in stretta sinergia con comitati e associazioni. Dopo il successo delle iniziative natalizie, San Lucido si appresta a confermare la capacità organizzativa di eventi che attirano nella località del Tirreno Cosentino, visitatori dai centri limitrofi e non solo.

Il programma

Domenica 2 marzo, dalle 12:00, si terrà la sfilata dei carri allegorici con partenza da località Acquabianca, giro per le vie periferiche e arrivo al campo sportivo dove sarà festa grande. Le attrazioni riprenderanno dopo pranzo.

Alle 15:30, ripresa della sfilata dei carri e fine parata con intrattenimento musicale live in piazza fiume.

Lunedì 3 marzo altra giornata dedicata ai festeggiamenti. La parata dei carri allegorici raggiungerà anche le vie del centro dopo il raduno nel campo sportivo.

Ospiti saranno i carri allegorici di Fiumefreddo Bruzio e Falconara Albanese, per una sfilata che vede la collaborazione anche con i comuni limitrofi all'insegna dello sviluppo territoriale e della coesione. Al termine, una riffa con estrazione a premi.