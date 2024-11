L’evento sarà un conviviale per far degustare le pizze (anche gluten free), i fritti napoletani e birre artigianali, ma anche per intrattenere i più piccoli con i laboratori didattici

Sarà un settembre molto attivo quello di Siderno, che vedrà il ritorno in scena, dal 9 al 12 settembre, del “Pizza Doc Festival”, organizzato dal maestro Vincenzo Fotia in collaborazione con l’Accademia Nazionale Pizza Doc, l’amministrazione comunale di Siderno, il food blogger Calabria Food Porn e Vivi Siderno.

L’intera Piazza Portosalvo vedrà in azione i grandi maestri della Pizza che arriveranno da tutta la Calabria, e non solo. Tantissimi gli ospiti, dai maestri pizzaioli campani fino ai giornalisti nazionali del settore food.

L’evento sarà un conviviale per far degustare le pizze (anche gluten free), i fritti napoletani e birre artigianali, ma anche per intrattenere i più piccoli con i laboratori didattici.

Dice Vincenzo Fotia «I miei figli sono cresciuti in pizzeria, da soli hanno iniziato a incuriosirsi e sperimentare maneggiando gli impasti. Per loro è un gioco che si trasforma in cultura, una sorta di piccolo laboratorio didattico dove i bimbi diventano dei “maghi”, creano le loro pizze che mangiano con i genitori, tra risate e sorrisi. Può esistere qualcosa di più bello?»

Continua a dirci Fotia «Ritornare dopo 2 anni di stop, ad organizzare un evento pizza nella mia città è un onore e non nascondo una certa emozione, ma per fortuna sono circondato da una squadra di persone che mi supporta e mi aiuta. Un grande grazie va anche agli sponsor per la collaborazione e sostegno. Vi aspettiamo in numerosi al Pizza Doc Festival». La sera invece ci saranno una serie di spettacoli e animazione a cura di Emiliano Events, divertimento e risate assicurate.

Non mancherà il supporto social grazie a Wlady Nigro di Calabria Food Porn, che racconterà l’intero evento sulle sue pagine social a colpi di assaggi di pizza e interviste ai protagonisti dell’evento.