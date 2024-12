Da Paolo Belli alle Harley Davidson passando per pasticceria, animazioni e attività per bambini, il ricco calendario di eventi, concerti e appuntamenti per vivere la magia del Natale fino all’Epifania

Anche quest’anno Siderno si prepara ad accogliere Winterland, l’appuntamento natalizio che trasforma la città in un centro di festa e condivisione per grandi e piccini. Dal 14 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025, il villaggio di Natale tornerà a riempire le serate delle feste con un programma ricco di eventi, concerti, spettacoli e attività pensate per tutte le età.

Nato per celebrare il periodo più magico dell’anno, Winterland si è ormai affermato come una tradizione nel calendario degli eventi di Siderno. Nelle edizioni passate, il villaggio ha visto la partecipazione di artisti di rilievo come Rocco Hunt e i Boomdabash, attirando migliaia di visitatori e consolidando la città come punto di riferimento per le festività natalizie. Quest’anno, la manifestazione promette di replicare il successo con un programma che combina musica dal vivo, intrattenimento e iniziative culturali.

Un programma che unisce tradizione e novità

L’edizione 2024 di Winterland prenderà il via sabato 14 dicembre con un concerto della band locale Zest, seguito da un DJ set che animerà la serata inaugurale. L’atmosfera natalizia si accenderà ulteriormente il 17 dicembre, con l’evento Piccoli Pasticceri sotto l’Albero, un laboratorio a cura del Maestro Pasticcere Domenico Guttà, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza dolce e creativa.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 20 dicembre si terrà l’Expo Harley Davidson, un’occasione unica per gli appassionati di motori di ammirare da vicino queste iconiche motociclette. Il programma proseguirà il 23 e 24 dicembre con serate all’insegna della musica dal vivo e del DJ set, per accompagnare i residenti e i visitatori nel clima festivo della vigilia di Natale.

La giornata di Natale, il 25 dicembre, sarà animata dall’AperiChristmas, un evento che unirà buon cibo e musica, culminando nel concerto di Koko DeLeo, artista molto apprezzato nel panorama musicale locale. Gli appuntamenti musicali continueranno il 30 dicembre con il grande concerto della Paolo Belli Big Band, un evento che promette di attirare un pubblico vasto grazie al mix di energia, swing e spettacolo che caratterizza la band.

Le celebrazioni culmineranno il 5 gennaio con una serata dedicata alle tradizioni popolari: il gruppo Gioia Popolare porterà sul palco musiche folk e tarantelle, offrendo un viaggio musicale alla scoperta delle radici culturali della Calabria.

Un’esperienza inclusiva per grandi e piccini

Oltre agli eventi principali, Winterland offrirà una serie di attrazioni pensate per arricchire l’esperienza dei visitatori. La tradizionale Casa di Babbo Natale sarà il punto di riferimento per i più piccoli, che potranno incontrare Santa Claus, partecipare a laboratori creativi e immergersi nell’atmosfera magica delle feste. Non mancheranno i mercatini di Natale, con casette di legno che proporranno prodotti artigianali e specialità enogastronomiche locali, ideali per chi cerca un regalo originale o un assaggio delle eccellenze del territorio.

Spazio, inoltre, ad uno spazio interamente dedicato ai bambini: una bolla igloo, pronta ad accogliere ogni giorno i bambini: all’interno infatti associazioni, attività di animazione, giochi e attività per i più piccoli saranno previste per allietare ogni giorno famiglie e bambini all’interno di Piazza Portosalvo.