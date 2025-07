Sarà la piazza Portosalvo di Siderno Marina a trasformarsi, domenica 6 luglio, in un grande palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo finale della scuola di danza Dionysos, diretta da Ivana Sanci. Una serata attesissima che rappresenta il culmine del lavoro svolto durante l’anno accademico e un’occasione speciale per celebrare il talento, la passione e l’impegno degli allievi.

Fondata e guidata dalla coreografa e insegnante Ivana Sanci, la scuola Dionysos è da anni un punto di riferimento per la formazione artistica nel territorio della Locride. Al suo fianco un team di docenti qualificati che arricchiscono l’offerta formativa della scuola: Natale Nucera, Janaina De Oliveira, Alessia Sgambelluri, Francesca Spataro e Giovanna Tripodi.

Dai primi passi all’hip hop: in scena l’energia dei giovani ballerini

Lo spettacolo vedrà protagonisti i bambini dei corsi base, che saliranno sul palco portando tutta la freschezza e l’entusiasmo delle prime esperienze coreografiche. Non mancheranno le esibizioni di hip hop e danza moderna, discipline che negli ultimi anni hanno trovato crescente spazio all’interno della scuola e che rappresentano un importante canale espressivo per i più giovani.

Ogni numero sarà pensato per valorizzare il percorso di ciascun gruppo, con coreografie curate nel dettaglio, costumi d’impatto e musiche coinvolgenti. La serata sarà anche un’occasione per le famiglie e la comunità locale di ritrovarsi, applaudendo il risultato di mesi di dedizione e studio.

“Il Grande Gatsby” chiude lo spettacolo: la danza racconta Broadway

Come da tradizione, la parte conclusiva del saggio sarà dedicata a un musical messo in scena dagli allievi più grandi della scuola, quelli del quinto e sesto corso. Per l’edizione 2024-2025 la scelta è ricaduta su un classico del repertorio internazionale: “Il Grande Gatsby”, l’intramontabile storia di F. Scott Fitzgerald già portata a Broadway e diventata simbolo dell’età del jazz e dell’eleganza spezzata.

Attraverso la danza, la scuola Dionysos ripercorrerà atmosfere, tensioni e sogni di una delle epoche più affascinanti del Novecento, trasformando la piazza in un vero teatro sotto le stelle. Costumi anni ’20, luci, musica e coreografie ispirate allo stile dell’epoca offriranno uno spettacolo coinvolgente e raffinato, che segnerà il passaggio degli allievi più esperti verso nuove tappe del loro percorso artistico.

Lo spettacolo del 6 luglio sarà a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione non solo per applaudire il lavoro degli allievi, ma anche per valorizzare l’impegno della scuola Dionysos nella diffusione dell’arte coreutica sul territorio. L’appuntamento rappresenta un momento di festa ma anche di riconoscimento per una realtà che, da anni, forma con passione le nuove generazioni di danzatori nella Locride.