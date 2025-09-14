La kermesse itinerante ha portato nella città ionica le tradizioni di Acireale, Gozo, Malta, Misterbianco e altre realtà locali

Soverato si è accesa di luci, maschere e tanto divertimento con la "Festa dei colori". L'evento itinerante, giunto alla V edizione, organizzato da EuroArt Production e Leon Promotion, sbarca per la prima volta in Calabria portando la magia dei carnevali del Mediterraneo, Acireale, Gozo, Malta, Misterbianco e altre realtà locali, celebrando l’amore per la musica, la danza e appunto i colori, un vero inno all’unità e alla diversità culturale.

Ha fatto tappa per la prima volta in Calabria la Festa dei colori, l'evento itinerante, partito dalla Sicilia, ha portato a Soverato magia, musica, maschere e tanto divertimento per celebrare l'unità e la diversità culturale

«Abbiamo accolto questa bellissima manifestazione che arriva dalla Sicilia - ha commentato il vicesindaco Emanuele Amoruso - siamo felici della grande partecipazione e ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro».



Dopo aver sfilato sul corso e attraversato le vie della città, i 14 gruppi partecipanti con abiti scintillanti e costumi originali in cartapesta, frutto della creatività dei talentuosi artisti e artigiani, sono arrivati sul lungomare per un'esplosione di divertimento e la lunga serata presentata da Giulio Vasta, voce storica del Carnevale di Acireale che ha guidato il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le tradizioni e le culture dei vari Carnevali. «Soverato ci ha conquistato perchè è una bellissima realtà - ha evidenziato Vasta - oltretutto qui vivono numerosi siciliani quindi c'è qualcosa che ci accomuna. Siamo felici di essere qui e speriamo di poter rinnovare questa collaborazione».

