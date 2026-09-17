Dal 2 al 31 ottobre debutta la prima edizione della rassegna con 10 serate e 20 formazioni tra jazz, blues, swing e latin music nelle piazze del centro storico. Il sindaco: «Un investimento culturale per la destagionalizzazione»

A ottobre cambiano atmosfera, linguaggio e ritmo. Blue Jazz Tropea prende forma e presenta il suo programma: 10 serate, 20 formazioni musicali, due piazze protagoniste e un intero mese dedicato alla musica afroamericana, alle sonorità latine e alle sue contaminazioni.

La prima edizione della rassegna prenderà il via venerdì 2 ottobre e proseguirà fino a sabato 31 ottobre, con appuntamenti ogni venerdì e sabato sera in Piazza Ercole e Piazza Vittorio Veneto. Una città come palcoscenico a cielo aperto, per accompagnare cittadini, ospiti e viaggiatori dentro una proposta culturale nuova, pensata per rendere Tropea attrattiva anche in autunno.

Macrì: «Investimento culturale»

«Blue Jazz Tropea – sottolinea il sindaco Giovanni Macrì – nasce come laboratorio e come investimento culturale. Vogliamo costruire un appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di portare persone a Tropea, sostenere le attività economiche, offrire nuove ragioni di permanenza e rafforzare quella strategia di destagionalizzazione sulla quale stiamo lavorando con continuità».

Grandi ospiti

La rassegna nasce dal jazz, dalla sua eleganza e dalla sua capacità di improvvisare, dialogare e creare incontri. Ma il programma allarga il pentagramma anche al blues, allo swing, alle sonorità latine e a linguaggi musicali differenti.

Da Stolen Jazz Trio a Sasà Calabrese Trio, dal Collettivo Musicale Calabro a Francesco Caligiuri Group – Olimpo feat. Michel Godard, da Bruno Marrazzo & Rosa Martirano a Giuseppe Santelli Trio, da Nova Luna a Nauplia Quartet, da Swinging Four a 3 for Queen, Toxicity Duo, da DiStella feat. Federfolla a Even Trio, da Myriad Jazz Quartet a Rocco Riccelli Quartet, da Nives Raso Latin Jazz Quartet a Quel Trio feat. Sebastiano Ragusa, da Lorenzo Iorio Quartet a The Axolotl Project e Body&Soul, saranno loro i protagonisti delle dieci serate.

«Puntiamo a trasformare ottobre in un mese di musica»

«Questa prima edizione sarà anche un banco di prova: servirà a sperimentare, ascoltare, migliorare e costruire il futuro della rassegna. L’obiettivo non è soltanto organizzare serate musicali, ma dare a ottobre una nuova identità nel calendario tropeano, prima del percorso che accompagnerà la città verso il Villaggio di Natale e le iniziative del periodo natalizio. Noi mettiamo le piazze – conclude Macrì – la città mette la sua magia, i musicisti il loro talento. Blue Jazz Tropea nasce con questa ambizione: trasformare ottobre in un mese di musica, incontro, qualità e bellezza condivisa. Dal 2 ottobre parte il primo palco. E ad ottobre, Tropea suona black».