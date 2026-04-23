L’appuntamento si svolgerà in piazza Municipio. In programma diverse attività per bambini. L’assessore Stefano Soriano: «Orgogliosi di sostenere progetti che nascono dal territorio e che mettono in luce la creatività e l’impegno dei nostri giovani»

Il Comune di Vibo Valentia annuncia la prima edizione del “Pizza Fest”, una tre giorni dedicata alla pizza, alla socialità e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale con l’assessorato alla Cultura e al Turismo, animerà il centro cittadino con degustazioni, musica e attività per famiglie e visitatori, nel weekend dell'8, 9 e 10 maggio prossimi.

Sei pizzerie protagoniste

L’intera piazza “Municipio” prenderà vita, con oltre 600 posti a sedere. Protagoniste dell’evento saranno sei pizzerie - Antares Lab, Da Capizza, Italika, Madì, Premiata Forneria, Speedita - impegnate a proporre le loro specialità e a raccontare, attraverso i sapori, la ricchezza della tradizione culinaria del territorio. Accanto agli stand gastronomici saranno presenti: angolo birre alla spina, angolo cocktails a cura di Happy Hour, dolci artigianali con Pasticceria Venezia e amari con Amaro 05. Ogni pomeriggio, dalle ore 17:00, sarà attivo il Villaggio dei bambini, con gonfiabili, mascotte, laboratori, truccabimbi e numerose attività dedicate ai più piccoli.

Musica e comicità

Il programma prevede inoltre tre appuntamenti di intrattenimento che accompagneranno le serate: “Max power”, tribute band di Max Pezzali-883; Malinconia ’90 Show party, per rivivere l’energia e le atmosfere degli anni Novanta; e Tonino Pironaci con il suo Show, tra barzellette e comicità.

«Il Pizza Fest - dichiara l’assessore Stefano Soriano - è un’iniziativa che unisce gusto, musica e partecipazione, trasformando piazza Martiri di Ungheria in un luogo di incontro e condivisione. È un evento che valorizza le nostre attività, coinvolge le famiglie e offre ai cittadini un’occasione per vivere la città in modo nuovo e positivo.

Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere progetti che nascono dal territorio e che mettono in luce la creatività e l’impegno dei nostri giovani. In questo caso, desidero rivolgere un ringraziamento sincero a Francesco Monteleone, giovane che ha proposto e organizzato l’evento con entusiasmo e professionalità. Il Comune ha il grande piacere di sostenerlo, anche perché si tratta di un’iniziativa a costo zero per l’Ente, resa possibile grazie all’intraprendenza di Francesco e alla collaborazione degli sponsor e delle attività che hanno creduto nel progetto».