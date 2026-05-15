Il 16 e 17 maggio due giornate dedicate alla passione per le auto storiche, il sindaco Romeo e l’assessore Soriano: «Investire in queste manifestazioni genera un indotto reale per alberghi, ristoranti e servizi»

Vibo Valentia si prepara a diventare la capitale del motorismo storico con il 1° Raduno Nazionale Alfa Romeo Autostoriche, in programma il 16 e 17 maggio 2026, un evento che ha già registrato il tutto esaurito per quanto riguarda gli equipaggi partecipanti.

Due giornate dedicate alla passione per le auto storiche, all’eleganza del marchio Alfa Romeo e alla valorizzazione del territorio, che trasformeranno il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Enzo Romeo e dall’assessore al Turismo e Cultura Stefano Soriano, segna un passaggio importante per la città, che entra ufficialmente nel circuito nazionale del motorismo d’epoca grazie all’inserimento dell’evento nei calendari del Riar – Registro Italiano Alfa Romeo e di Passione Auto Classiche, oltre al riconoscimento di Calabria Straordinaria.

L’obiettivo è chiaro: utilizzare il fascino intramontabile delle Alfa Romeo storiche come strumento di promozione culturale e turistica. Il raduno, infatti, rappresenta uno dei punti centrali del piano di marketing territoriale “La Città di Tutte le Epoche”, volto a valorizzare la cosiddetta “Vibo Moderna” del Novecento”, attraverso un connubio tra memoria storica, identità urbana e cultura automobilistica.

«Investire in eventi di questa caratura significa generare un indotto reale per alberghi, ristoranti e servizi, innescando un circolo economico virtuoso per l’intera comunità» dichiarano il Sindaco Romeo e l’Assessore Soriano, sottolineando il valore economico e turistico della manifestazione.

Gli amministratori hanno inoltre espresso gratitudine verso il sistema imprenditoriale locale e verso tutti i partner pubblici e privati che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. «Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor e ai partner istituzionali e privati che hanno reso possibile l’evento», evidenziano gli organizzatori.

Dietro il raduno c’è una macchina organizzativa articolata e costruita attraverso una forte collaborazione istituzionale. Determinante il coordinamento tra lo staff del sindaco, quello dell’assessore Soriano e la Polizia Locale, insieme al contributo operativo di Orazio Pennisi del Catania Alfa Club, indicato come figura centrale nel raccordo tra i vari club coinvolti.

L’amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Aci di Vibo Valentia e al direttore Saverio Ferrazzo, per «il preziosissimo apporto e la competenza ed esperienza messe a disposizione dell’evento».

Coinvolti nell’organizzazione anche numerosi club automobilistici provenienti da diverse realtà del Sud Italia, tra cui quelli guidati da Fabio Ferraro, Walter Marano, Fabrizio Carriere, Antonio Cellie ed Enzo Iorgi, oltre ai club partecipanti coordinati da Giuseppe Marsico, Michele Brosio e Nicola Guarascio. Un contributo importante è arrivato anche da Antonello Pasqua, per l’associazione Hipponion, e da Antony Lo Bianco per l’Associazione Valentia.

Il programma

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio con le verifiche tecniche in Piazza Martiri d’Ungheria, previste dalle ore 14. Successivamente le vetture storiche sfileranno lungo Corso Vittorio Emanuele II, in un circuito allestito tra Piazza Municipio e Piazza Luigi Razza, regalando al pubblico uno spettacolo di grande fascino tra design, motori e storia automobilistica.

Le auto resteranno poi esposte nel centro cittadino mentre, dalle ore 19.00, la serata sarà accompagnata dalla musica rock degli Ethyl Lovers. Grande spazio sarà riservato anche alla partecipazione dei cittadini, che potranno votare le vetture preferite attraverso un QR Code ufficiale assegnato a ciascuna automobile iscritta.

Domenica 17 maggio spazio invece al Gran Tour verso la costa vibonese. La partenza è prevista alle ore 10.00 da Piazza Municipio, con tappe a Vibo Marina e cerimonia finale a Bivona nella tarda mattinata.

«Vibo Valentia è pronta ad accendere i motori per un viaggio nel tempo tra eleganza, passione e innovazione», conclude la nota stampa, sintetizzando lo spirito di una manifestazione che punta a coniugare cultura, turismo e valorizzazione del territorio attraverso il fascino senza tempo delle Alfa Romeo storiche.