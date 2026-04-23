Le presentazioni spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla storia alla salute, fino alla fotografia e alla musica. Primo appuntamento il 29 aprile
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Il Comune di Vibo Valentia, con l’assessorato alla Cultura, presenta il programma del Maggio dei Libri 2026, un mese di incontri, presentazioni e dibattiti dedicati alla lettura e alla riflessione. L’iniziativa si svolgerà interamente a Palazzo Gagliardi e si inserisce nel circuito nazionale promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura.
Ogni libro è una creatura viva
Sotto il tema “Ogni libro è una creatura viva”, si legge in una nota del Comune, il calendario propone oltre dieci appuntamenti con autori, giornalisti e studiosi che esploreranno i legami tra parola, identità e memoria collettiva.
Tra gli ospiti Giancarla Rondinelli, Piero Badaloni, Angelo Greco, Ellade Bandini, Franco Arminio con Peppe Voltarelli, Giuseppe Smorto, Pietro Comito e moltissimi altri.
Le presentazioni spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla storia alla salute, fino alla fotografia e alla musica. L'organizzazione è a cura di Maria Teresa Marzano.
Il Maggio dei Libri si aprirà il 29 aprile con “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto e si chiuderà il 31 maggio con la mostra fotografica di Giuseppe Pipita, dopo un mese di incontri che animeranno la città e i suoi spazi culturali.
La soddisfazione dell’amministrazione
Il sindaco Enzo Romeo: «Investire sulla lettura significa investire sulla crescita civile della nostra comunità. Il Maggio dei Libri è un’occasione per ritrovarci attorno alle parole, alle storie e ai valori che ci uniscono. Siamo certi di offrire alla città un programma ricco e di qualità».
L’assessore alla Cultura, Stefano Soriano: «Il Maggio dei Libri è un invito a riscoprire la forza vitale della parola scritta. Ogni libro che apriamo è un incontro con una voce, un pensiero, un’emozione che ci trasforma. Vibo Valentia vuole essere una città che legge, che dialoga e che cresce attraverso la cultura. Ringrazio Maria Teresa Marzano per la cura con cui ha costruito questo programma, e tutti gli autori che hanno scelto di condividere con noi le loro storie. Palazzo Gagliardi sarà, per un mese, la casa dei libri e delle idee».