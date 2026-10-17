Al centro dello spettacolo “Tra bagliori e suggestioni” il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch e la Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn, diretta dal maestro Giovanni Pompeo

Il palcoscenico del Teatro di Tradizione “Alfonso Rendano” di Cosenza ospiterà, venerdì 30 ottobre, alle ore 20.30, per la prima volta in assoluto in Calabria, una vera e propria leggenda vivente del concertismo internazionale: il violinista Boris Belkin, affiancato dall’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dalla prestigiosa bacchetta del Maestro Giovanni Pompeo.

Il concerto, dal titolo “Tra bagliori e suggestioni”, rappresenta l’appuntamento di punta del ciclo Grandi Interpreti all’interno della V Stagione Concertistica Autunnale dell’Orchestra Sinfonica Brutia (OSB).

Protagonista delle sale di concerto più prestigiose al mondo, Boris Belkin ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni, debuttando in pubblico a soli sette anni con Kirill Kondrašin. Formatosi alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio di Mosca con Yankelevich, Glezarova e Andreevskij, nel 1974 è emigrato in Occidente dando vita a una brillante carriera internazionale, sia solistica che cameristica. Ha collaborato con le massime bacchette del Novecento e contemporanee — tra cui Bernstein, Karajan, Mehta, Maazel, Muti, Ashkenazy, Rattle e Temirkanov — e con le più prestigiose orchestre del mondo, dalla Filarmonica di Berlino a quella d’Israele, dalla Boston Symphony alla Cleveland Orchestra, fino alle Filarmoniche di Los Angeles e Philadelphia, la Sinfonica di Pittsburgh, quella di Montreal e le più celebri compagini britanniche. Molte le tournée in tutto il mondo, dall’America latina all’Australia, e le incisioni discografiche insieme a prestigiosi solisti e direttori, che hanno conseguito importanti premi. Insegna alla Musikhochschule di Maastricht.

A Cosenza porterà tutta la potenza e l’intensità espressiva del capolavoro romantico di Max Bruch: il celeberrimo Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore, op. 26, tra le pagine più amate ed eseguite dell’intera letteratura violinistica.

Un evento imperdibile non soltanto per gli appassionati di musica classica, che vedrà il Teatro Rendano accogliere uno degli artisti più illustri della tradizione musicale internazionale. Un appuntamento che conferma, ancora una volta, la crescita e il prestigio dell’Orchestra Sinfonica Brutia, guidata dal Maestro Francesco Perri, consolidatasi non solo come eccellenza musicale della Calabria, ma come una delle realtà artistiche più vivaci, trasversali e in crescita dell’intero panorama nazionale.

A guidare l’Orchestra Sinfonica Brutia sarà la bacchetta del Maestro Giovanni Pompeo, direttore e musicista di solida esperienza internazionale. Formatosi presso il Teatro alla Scala di Milano, direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, Pompeo guiderà l’orchestra e il pubblico nelle evocative atmosfere nordeuropee con l’esecuzione della celebre Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn Bartholdy, completando un programma sinfonico di straordinaria densità emotiva e virtuosismo.

I biglietti (posto unico 15 euro) possono essere acquistati presso la biglietteria InPrimaFila (anche online) e al botteghino del teatro la sera del concerto. Sono inoltre previste riduzioni per gli allievi del Conservatorio e del Liceo Musicale, per i giovani under 18.