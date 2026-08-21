Dal 21 al 28 agosto, l'Associazione culturale 'Ndujart anima Spilinga e Capo Vaticano con musica popolare, incontri letterari e il fascino tradizionale dei Giganti. Lanciata l'Open call artistica "Impressioni"

Prende il via un ricco calendario di esperienze culturali condivise promosso dall'Associazione culturale 'Ndujart, guidata da Graziella Barbalace. Con lo slogan “L'Arte senza confini” e una visione che unisce territorio, persone e contemporaneità, l'associazione propone un viaggio suggestivo volto a restituire centralità ai borghi e alle comunità locali attraverso eventi, mostre e iniziative pubbliche. Per 'Ndujart, infatti, il patrimonio culturale, artistico e identitario non rappresenta un mero elemento nostalgico, bensì un'infrastruttura attiva e una risorsa strategica per interpretare il presente e costruire il futuro.

La rassegna culturale si snoderà tra le suggestive cornici di Spilinga, Capo Vaticano e Monte Poro, proponendo quattro appuntamenti imperdibili:

Venerdì 21 agosto, tra piazza Italia e piazza San Michele, a Spilinga, a partire dalle ore 20.30, al via Mata & Grifone Fest – Il ballo dei giganti. Una serata interamente dedicata alle tradizioni popolari, alle ritualità e alla cultura orale del territorio. Il ballo dei leggendari Giganti animerà il cuore di Spilinga, celebrando la memoria collettiva e riattivando gli spazi urbani storici attraverso una festa di popolo.

Mercoledì 26 agosto, in piazza Italia, a Spilinga, dalle ore 20.30, il debutto ufficiale di 'Ndujart con Nando Brusco cantastorie. L'associazione si presenta ufficialmente alla comunità. L'evento si aprirà alle ore 20.30 con l'incontro pubblico “'Ndujart - Il progetto culturale: Identità, visione e prospettive”, moderato da Marco Renzi. A seguire, alle ore 21.30, la performance di Nando Brusco in “Il Cantastorie - Tamburo e Voce”: un'intensa narrazione in musica che attinge alla memoria orale e alla tradizione popolare.

Giovedì 27 agosto, al Belvedere dei cannoni – Giardino degli Dei di Capo Vaticano, ore 18.30: Impressioni di lettura - "Ermione. Vite & Vite". Uno spazio di riflessione letteraria dedicato all'opera “Ermione. Vite & Vite: Fermenti femminili” della scrittrice Elvia Gregorace. L'autrice dialogherà con Teresa Pugliese (docente e giornalista). L'incontro vedrà la partecipazione del consigliere regionale Vito Pitaro e sarà moderato da Marco Renzi.

Venerdì 28 agosto, alla Cascina dei Dannati di Monte Poro, dalle ore 18.30: Impressioni sotto le stelle – Serata espositiva. La rassegna si conclude sull'Altopiano del Monte Poro con un evento speciale volto a valorizzare il paesaggio rurale calabrese. Una serata espositiva che mette in mostra la ricerca artistica contemporanea e la creatività giovanile in una cornice naturale d'eccezione.

La ricerca artistica contemporanea: Open Call "Impressioni"

In linea con il proprio impegno nella valorizzazione delle nuove generazioni creative e nella sperimentazione di nuovi linguaggi, 'Ndujart ha lanciato l'Open Call "Impressioni - La bellezza è ovunque, riconoscerla è l'Arte". Il bando è rivolto ad artisti emergenti negli ambiti della fotografia e della pittura contemporanea. Le candidature per esporre le proprie opere rimarranno aperte fino al 24 Agosto, offrendo contesti concreti di visibilità, confronto e crescita professionale.

La rassegna è resa possibile grazie alla costruzione di reti culturali virtuose che uniscono istituzioni, artisti e realtà produttive del territorio come “L'Artigiano della 'nduja” di Luigi Caccamo, partner ufficiale della manifestazione.