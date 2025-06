Un grande protagonista della divulgazione storica italiana arriva a Catanzaro. Il 4 novembre prossimo, alle ore 19:00, il Teatro Politeama “Mario Foglietti” ospiterà il celebre storico e accademico Alessandro Barbero per una straordinaria lezione magistrale dal titolo “L’invenzione di San Francesco”. Un evento unico, promosso dal Comune di Catanzaro e dalla casa editrice Laterza, in collaborazione con la Fondazione Politeama, che porterà in città la passione per la storia raccontata con il talento narrativo di uno dei suoi interpreti più amati.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita, si inserisce nel più ampio progetto di promozione culturale della città, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i cittadini e il patrimonio storico e artistico, valorizzando al contempo luoghi simbolici come il Teatro Politeama.

La presenza del professor Barbero a Catanzaro è un’occasione straordinaria per offrire alla cittadinanza un momento di altissima divulgazione storica, capace di coniugare profondità scientifica e capacità narrativa. Il tema della lezione, dedicato a San Francesco, tocca corde profonde del nostro immaginario collettivo e religioso.

L’evento, che prevederà un biglietto di ingresso, è patrocinato dal Comune di Catanzaro e curato dagli assessorati alla Cultura, alla Pubblica Istruzione, al Turismo e dall'Ufficio di Gabinetto del sindaco.

Al termine della lezione, sarà inoltre possibile acquistare i libri del relatore e partecipare a una sessione di firmacopie.