Alla Galleria Nazionale di Cosenza tutto pronto per Lumen, il nuovo progetto espositivo dell’artista Massimo Melicchio, che sarà inaugurato domenica 4 maggio alle ore 17.00. Giornata che coincide tra l’altro con l’inziativa “Domenica al museo” promossa dal ministero della Cultura e che prevede ingressi gratuiti la prima domenica di ogni mese. La mostra sarà visitabile fino all’8 giugno 2025.

Con Lumen, Melicchio propone un viaggio sensoriale e spirituale che ha nella luce il suo fulcro tematico e formale. Le installazioni site-specific che compongono il percorso espositivo danno forma a un universo visivo e concettuale in cui la luce non è solo fenomeno fisico, ma diventa principio generatore di emozione e conoscenza.

Rifacendosi al concetto tomista di lumen intellectus, Melicchio esplora la luce come elemento rivelatore dell’interiorità, ponte tra il visibile e l’invisibile, tra il passato custodito nelle opere del museo – cui si rende omaggio – e la vitalità del presente. In questo dialogo, l’arte si fa forma viva di spiritualità e memoria.

Il percorso si arricchisce anche della dimensione più festosa e popolare della luce: quella delle luminarie, delle celebrazioni religiose e delle tradizioni tipiche del Sud Italia. In questo contesto si inserisce l’icona di Topolino, figura archetipica e trasversale della cultura pop – da sempre presente nella ricerca di Melicchio – che diventa viaggiatore curioso e partecipe: attraversa le strade del centro storico di Cosenza, dal Duomo al Castello, incarnando un entusiasmo infantile intriso di memoria collettiva.

Particolare rilievo all’interno del progetto assume l’installazione in progress che anima il percorso espositivo: un’opera collettiva, in continua trasformazione, che si nutrirà dei segni, delle parole e dei gesti lasciati dai visitatori che parteciperanno ai laboratori creativi. Melicchio, come un tessitore di memorie, intreccerà questi frammenti in una trama sempre nuova, ribadendo il ruolo dell'arte come luogo vivo di condivisione.

Il progetto è stato sostenuto dalla Ellebi Lab.