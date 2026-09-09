Porte aperte al pubblico in occasione della nuova edizione dell'International Observe the Moon Night, l'iniziativa di portata globale promossa annualmente per celebrare l'esplorazione e l'osservazione del nostro satellite naturale
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In occasione della nuova edizione dell'International Observe the Moon Night, l'iniziativa di portata globale promossa annualmente dalla Nasa per celebrare l'esplorazione e l'osservazione del nostro satellite naturale, l’Osservatorio Astronomico "Filolao" di Torretta di Crucoli apre ufficialmente le sue porte al pubblico. L'evento è organizzato e promosso dal Circolo Astrofili "Luigi Lilio" Torretta (CALLT), delegazione locale dedita alla divulgazione scientifica e all'osservazione del cielo.
Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 20:30, la struttura e i membri del circolo accoglieranno appassionati di astronomia, famiglie, studenti e curiosi per una serata interamente dedicata alla scoperta scientifica e all'emozione della visione diretta dello spazio.
La serata rappresenta una straordinaria opportunità per ammirare da vicino la complessa e affascinante superficie della Luna. Attraverso gli strumenti di osservazione messi a disposizione dall'osservatorio e curati dal Circolo Astrofili "Luigi Lilio", i visitatori potranno scorgere nitidamente crateri, mari ed elementi geologici mozzafiato che caratterizzano il suolo lunare, guidati dalla passione e dall'esperienza degli astrofili presenti. Oltre all'osservazione ai telescopi, l'appuntamento si propone come un importante momento di aggregazione e divulgazione scientifica, pensato per coinvolgere persone di ogni età e trasmettere il fascino dell'esplorazione spaziale.
La manifestazione si svolgerà presso l'Osservatorio Astronomico "Filolao", situato in via Pio La Torre a Torretta di Crucoli, in provincia di Crotone. L'ingresso e la partecipazione alla serata sono del tutto liberi, gratuiti e aperti a tutti gli interessati senza necessità di prenotazione.
Per ulteriori informazioni di carattere generale sulla campagna internazionale e sulle attività globali promosse dall'ente spaziale statunitense, è possibile consultare il portale ufficiale della Nasa.