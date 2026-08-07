Amedeo Fusco sta per tornare a casa. Lo fa nel modo che gli riesce meglio, portando in scena la sua Frida Kahlo, lo spettacolo che da anni lo accompagna in giro per l'Italia e che questa volta approda nuovamente in Calabria dopo un'assenza di due anni. Il primo appuntamento è per domenica 10 agosto, alle 21.30, al Camping Vagamundo, in contrada Fossa, nel territorio di Rossano. Sarà l'ottantesima replica di "Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo", un traguardo che racconta da solo la strada percorsa da questo progetto teatrale, capace negli anni di conquistare pubblico e critica lontano dagli stereotipi che spesso accompagnano la figura dell'artista messicana. Sul palco riprende vita la sua storia fatta di dolore, passione e coraggio. Fusco ha girato l'Italia intera con questo lavoro, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dalla Lombardia alla Toscana, dal Lazio alla Sicilia, senza dimenticare le tappe già vissute in Calabria. Ma rimettere piede nella propria terra ha un peso diverso, quasi il valore simbolico di un nuovo inizio, in un momento in cui l'attività artistica dell'attore ha ripreso con un ritmo intenso, tra spettacoli già andati in scena e altri ancora da realizzare.

Dietro questa messa in scena c'è un percorso di studio lungo anni, che ha portato Fusco anche a curare la mostra itinerante "Omaggio a Frida", esposta in diverse città italiane e arrivata perfino in Messico. Un impegno che gli è valso un riconoscimento ufficiale da parte del Governo messicano, per il contributo dato alla diffusione dell'opera e dell'immagine di Frida Kahlo nel mondo. A confermare il valore del lavoro è Hilda Trujillo, già direttrice della Casa Museo Frida Kahlo – Casa Azul, che lo ha definito uno dei migliori mai realizzati sull'artista, sottolineandone il rigore della ricerca e la profondità del racconto. La serata di Rossano sarà introdotta da Erika Guastamacchia. Ad accompagnare musicalmente lo spettacolo sarà la voce di Rossella Marino, mentre il service audio e luci porta la firma di Domenico Liguori. Un ruolo importante nella realizzazione dell'evento lo ha avuto Gerardo Madeo, compagno di scuola di Fusco, che ha fortemente voluto questo spettacolo nel proprio territorio. L'ingresso è gratuito. Chi lo desidera potrà fermarsi dopo lo spettacolo per un momento conviviale con menù messicano, burrito e bevanda. Il secondo appuntamento si sposta a Cariati, nel centro storico, per il 13 agosto alle 21.30. L'organizzazione è affidata all'Associazione Karis ODT, con il patrocinio del Comune. A introdurre la serata sarà Maria Aurea, mentre l'impianto dello spettacolo resterà lo stesso. Anche in questo caso l'ingresso sarà libero. Due repliche che sono il segno di un percorso artistico che continua a crescere e che mantiene intatta la capacità di emozionare, raccontando attraverso il teatro una delle figure più straordinarie dell'arte del Novecento.

Il viaggio di Amedeo Fusco non si ferma qui. Dopo le tappe calabresi sono già in programma altri appuntamenti in diverse città italiane, con nuove date ancora in definizione. Un'occasione, per chi vorrà esserci, di lasciarsi coinvolgere da una storia universale fatta di arte, dolore, forza e rinascita.