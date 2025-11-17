Nel percorso verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Parco archeologico di Sibari affronta un tema che attraversa i secoli: il femminicidio nella Roma antica.
«Un viaggio tra storie note e meno note – da Apronia ad Annia Regilla, da Ponzia a Messalina – e tra quelle vite silenziose di cui non conosciamo i nomi ma possiamo intuire le sofferenze», si legge nella nota stampa di presentazione dell’evento. Dialoga con il direttore Filippo Demma: Elisa Mancini, funzionaria archeologa dei Musei Nazionali di Matera. Modera Antonio Gioiello, presidente dell’Associazione Mondiversi ets.

«Un incontro – conclude il comunicato - per raccontare la storia, ma anche per aprire uno spazio di consapevolezza, dialogo e responsabilità». L’iniziativa, che rientra nel progetto I giovedì del direttore, si terrà il 20 novembre alle ore 17:00, presso il Punto Ristoro del Parco archeologico di Sibari.