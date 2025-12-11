Tutto pronto alle falde del Pollino per la prima edizione di “AgriMorano — L’Orto Incolto: percorso di educazione ambientale ed inclusione sociale”, in programma per sabato e domenica 13 e 14 dicembre nel Chiostro San Bernardino e nei prospicienti giardini pubblici.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’intervento 6 del progetto comunale “Ri_AbitareMorano”, gestito dalla onlus “Marinella Bruno” e finanziato dal Pnrr NextGenerationEU.

La due giorni propone una pluralità di iniziative, tra le quali una conferenza stampa di apertura, un itinerario fieristico, un workshop tecnico sulle agevolazioni e gli strumenti di sostegno per le imprese agroalimentari e artigianali, uno showcooking con lo chef Pietro Ferraro, diversi laboratori tematici dedicati alle tradizioni enogastronomiche, all’artigianato del posto e alle buone pratiche ambientali.

Il programma dettagliato è consultabile nell’apposito dépliant divulgativo redatto dall’organizzazione.

«È l’ennesimo tassello funzionale al rilancio economico e sociale dell’area», afferma il sindaco Mario Donadio. «Attraverso la valorizzazione delle risorse locali e la costruzione di azioni mirate intendiamo favorire nuove opportunità occupazionali, irrobustire l’identità collettiva e soprattutto provare ad attrarre interesse esterno. Il ringraziamento più sentito va ai promotori dell’iniziativa, l’associazione Marinella Bruno, ai professionisti che hanno contribuito alla progettazione, al consigliere Geppino Feoli, alla Bcc Mediocrati, all’Arsa Calabria nonché alle istituzioni e agli esponenti della politica regionale e territoriale il cui sostegno è stato determinante».