L'attore e autore romano inaugura la terza edizione il 18 settembre con un incontro sul suo libro. Storie di marginalità e periferie umane al centro di tre giorni di cultura in Calabria

Il Festival del Pensiero Cristallino annuncia il primo grande ospite della sua terza edizione: Ascanio Celestini, autore, attore, regista e una delle voci più autorevoli del teatro di narrazione contemporaneo italiano.

Celestini aprirà il Festival il 18 settembre 2026 con un incontro con l’autore del libro Poveri cristi, dando il via a tre giornate dedicate alla cultura, al pensiero, all’identità e al dialogo con il territorio.

Poveri cristi porta al centro storie, marginalità, periferie umane e sociali, temi che attraversano da sempre il lavoro di Celestini e che si inseriscono pienamente nello spirito del Festival, nato per creare occasioni di riflessione autentica e condivisa.

Dopo le precedenti edizioni, che hanno coinvolto personalità del mondo culturale, scientifico e sociale, il Festival compie un ulteriore passo avanti, confermando la propria ambizione di diventare un appuntamento stabile e riconoscibile nel panorama culturale della Calabria.

Il Festival del Pensiero Cristallino nasce come spazio di incontro tra idee, persone, comunità e territorio. Un progetto che non si limita alla dimensione culturale, ma si inserisce in una visione più ampia, nella quale la cultura diventa uno degli strumenti per rafforzare identità, senso di appartenenza e qualità dell’offerta territoriale.

La terza edizione del Festival si svolgerà il 18, 19 e 20 settembre 2026. La location della serata inaugurale, il programma completo e gli ospiti delle altre giornate saranno comunicati prossimamente.

Il Festival del Pensiero Cristallino è ideato dall’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi”, IPUE, diretto dalla Dott.ssa Antonella Filastro, in collaborazione con il progetto Riviera Cristallina, fondato e diretto dal Dott. Filippo Strano.

Attraverso il Festival, la Riviera Cristallina conferma la propria vocazione a costruire un modello territoriale in cui turismo, cultura, benessere, identità e partecipazione comunitaria possano dialogare in modo concreto e duraturo.