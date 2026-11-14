È ufficialmente partita la macchina organizzativa della XXV edizione di Assaporagionando, in programma ad Acri dal 18 al 20 dicembre 2026 negli spazi di Palazzo Sanseverino Falcone.

Un’edizione particolarmente significativa, che celebra venticinque anni di una manifestazione nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, le eccellenze enogastronomiche e le imprese del territorio, quando ancora il tema della valorizzazione delle tipicità non aveva assunto la centralità che ha oggi.

Assaporagionando è stata infatti tra le prime manifestazioni, e la prima nel proprio contesto territoriale, a costruire un evento interamente dedicato alla promozione dei prodotti tipici, creando nel tempo un appuntamento capace di mettere insieme imprese, istituzioni, produttori, cultura, spettacolo e promozione territoriale.

La XXV edizione si svolgerà con il patrocinio della Regione Calabria, di Calabria Straordinaria, di Arsac e del Comune di Acri, con la presenza e il sostegno di UNSIC, a conferma del valore istituzionale e promozionale assunto dalla manifestazione nel corso degli anni.

Sono ancora disponibili spazi espositivi e l’organizzazione rivolge quindi un invito alle aziende, ai produttori e alle realtà interessate a prendere parte alla manifestazione. L’obiettivo è costruire anche quest’anno una grande vetrina delle eccellenze, capace di offrire occasioni concrete di promozione, incontro e valorizzazione delle produzioni di qualità.

Parallelamente è in fase di definizione un programma particolarmente ricco, che accompagnerà le tre giornate con esposizioni, degustazioni, show cooking, dibattiti, spettacoli, musica e momenti di intrattenimento dedicati anche ai più piccoli.

La collocazione nel periodo immediatamente precedente al Natale contribuirà inoltre a creare un’atmosfera particolarmente suggestiva, trasformando Palazzo Sanseverino Falcone in un luogo da vivere insieme alle famiglie, tra sapori, tradizioni, spettacolo e iniziative dedicate al clima natalizio.

La XXV edizione sarà caratterizzata anche dal tema “Bullismo sociale – Insegniamo oggi il futuro che vogliamo domani”, scelto per affiancare alla tradizionale vocazione enogastronomica e promozionale della manifestazione una riflessione sui rapporti sociali, sul rispetto e sul contrasto a ogni forma di prevaricazione.

«Celebrare venticinque anni di Assaporagionando significa ricordare un percorso iniziato quando parlare di tipicità, promozione delle eccellenze e valorizzazione delle produzioni locali non era ancora così comune come oggi», dichiara il direttore organizzativo Alex Franzisi. «Assaporagionando ha avuto la capacità di anticipare questo percorso, mettendo al centro sin dalle prime edizioni le aziende, i produttori e le identità del territorio. Oggi vogliamo celebrare questa storia guardando avanti, costruendo un’edizione ancora più aperta, partecipata e ricca di contenuti, capace di coinvolgere imprese, famiglie e nuove generazioni in un autentico clima di festa».

Tra i primi appuntamenti già annunciati figura il concerto di Povia, in programma domenica 20 dicembre alle ore 18.00.

Nei prossimi giorni saranno progressivamente presentati gli ulteriori appuntamenti e le iniziative che comporranno il programma ufficiale della tre giorni.

Le aziende interessate a partecipare possono già aderire alla manifestazione consultando le informazioni e la modulistica disponibili sul sito www.assaporagionando.it.

