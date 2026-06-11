Sabato 13 giugno la Carovana Teatrale approda nel borgo ellenofono di Condofuri con spettacoli, visite guidate e laboratori. Un viaggio tra drammaturgia contemporanea e tradizioni millenarie della Calabria greca.

Prosegue il viaggio di “Borghi in Scena – Carovana teatrale”, il progetto itinerante che porta il teatro fuori dagli spazi convenzionali. Dopo le prime tappe inaugurate lo scorso maggio, la carovana approda sabato 13 giugno a Condofuri e nel borgo ellenofono di Gallicianò, un luogo unico dove ancora oggi si custodisce e si parla il greco di Calabria, preziosa eredità della Magna Grecia che continua a vivere nelle parole e nella memoria della comunità.

Tra vicoli di pietra e panorami sospesi tra Aspromonte e Mediterraneo, l’Anfiteatro Bartolomeo diventerà il palcoscenico di una giornata dedicata al racconto, alla memoria e al dialogo tra storia e contemporaneità.

«La carovana di Borghi in Scena è felice di continuare questo percorso che, attraverso i borghi più belli della Calabria, arriva oggi a Gallicianò, nel comune di Condofuri», spiegano con entusiasmo le compagnie protagoniste del progetto, che si dicono «contente di approdare in uno dei luoghi più affascinanti e identitari della regione, dove il teatro può incontrare una comunità ricca di storia. “Borghi in Scena” nasce proprio con l’obiettivo di dialogare e creare un ponte tra il passato e le drammaturgie contemporanee, non solo rilettura dei miti ma anche ricerca scenica, musiche elettroniche e performance site-specific. In questo percorso dobbiamo ringraziare anche la disponibilità degli enti comunali che accolgono sempre con entusiasmo la nostra carovana».

La tappa si svolge anche con il patrocinio del Comune di Condofuri.

Gli spettacoli

Alle 19.30 l’Anfiteatro Bartolomeo ospiterà “Morgana. Acque libere”, produzione di Adexo Arti Creative di e con Katia Colica, le musiche di Antonio Aprile, la regia di Basilio Musolino e gli elementi scenici di Caterina Casile.La protagonista Candida affronta la sua prima Traversata dello Stretto e trasforma la sfida sportiva in una ricerca interiore sulle tracce della madre. Tra Scilla e Cariddi, il mito della Fata Morgana e la forza del mare diventano strumenti per interrogarsi sull’identità e sull’appartenenza, in uno spettacolo che unisce teatro e musica dal vivo in una dimensione fortemente emozionale.

Alle 20.30 sarà la volta di “Alfa e Omega”, produzione Officine Jonike Arti scritta da Maria Milasi e Domenico Loddo, con la regia di Americo Melchionda e Francesco Spinelli direttore di scena. Due donne, interpretate da Maria Milasi e Kristina Mravcova, si incontrano in una fermata dimenticata dal tempo. Tra ironia, malinconia e attese che sembrano infinite, il loro dialogo diventa una riflessione sull'esistenza e sulla fragilità umana, in una storia sospesa tra realtà e immaginazione.

La visita guidata

Nel pomeriggio sarà inoltre possibile partecipare alle ore 18.30, prima degli spettacoli, a una visita guidata del borgo ellenofono di Gallicianò.

Si annuncia quindi una giornata molto bella in un borgo incantato che offre anche la possibilità, per chi vuole trattenersi, di pernottamento e cena su prenotazione.

Il laboratorio

Sabato 13 giugno è previsto anche un appuntamento speciale con la formazione che inizierà alle 10.30 fino alle 13:00 per poi proseguire dalle 14.30 alle 18:00, presso il Centro Giovanile "P. Valerio Rempicci" di Condofuri marina, con il laboratorio di narrazione “Il corpo del Cantastorie” con Nino Racco, a cura di Calabria Dietro le Quinte.

Borghi in scena – Carovana Teatrale

Gallicianò è la settima tappa di un percorso affascinante di un progetto che nasce da un’idea dell’associazione Adexo Arti Creative ed è realizzato grazie al partenariato tra Adexo (capofila), Officine Jonike Arti (partner) e Calabria Dietro le Quinte APS (partner).

Borghi in Scena Carovana Teatrale è finanziato con risorse PAC 2014-20 Avviso Progetti Speciali Teatrali 2025 dalla Regione Calabria – Settore Cultura.