Briatico entra nel vivo dell'estate 2026 con "Un’estate d’aMARE" la rassegna che unisce folklore, teatro, tango, street food e tanta musica, per dare vita a un calendario ricco di eventi. A presentare il cartellone è Maria Teresa Centro, vicesindaco della città costiera, in prima fila nella programmazione di un cartellone in grado di intrattenere e divertire senza trascurare l' aspetto culturale.

La manifestazione, che ha avuto un’anteprima il 22 luglio col raduno di auto d’epoca “La Via delle Torri” organizzato dal Club Calabria Motors del Capo, proseguirà il 2 ,3 e 4 agosto con "Folk in Briatico" in piazza IV Novembre che vedrà protagonisti in un tripudio di ritmi e colori il Gruppo folkloristico Proloco di Castrovillari, il 2, I Strinari di Catanzaro, il 3, per concludersi il 4 agosto con 'Nd’Arranciamu band. Si andrà avanti, dal 5 al 9 agosto, con Sabor latino, sul lungomare della Torretta: cinque serate di street food dal sapore latino-americano con intrattenimento, balli e specialità culinarie tipiche dei tanti sud del mondo.

«Gli appuntamenti sono tantissimi - sottolinea Maria Teresa Centro – perché pensiamo che un luogo bello come la nostra Briatico meriti un'estate ricca e attrattiva e puntiamo infatti ad intercettare un pubblico ampio che dopo aver apprezzato il nostro mare abbia il piacere di fermarsi per le nostre serate».

Esprime particolare soddisfazione Lidio Vallone, il sindaco di Briatico, per la cura e dedizione profusi da tutta la sua squadra per offrire una programmazione di alto livello. E il salto di qualità nell'offerta è evidente anche dalla ricercatezza di spettacoli come Milonga sotto la luna, che l'11 agosto vedrà protagonisti tanghèri da tutta la Calabria, in collaborazione con Tango Evita Calabria ASD, o come il concerto a lume di candela "Percorsi d'autore e passaggi di tempo" del cantautore calabrese Domenico Barreca che si terrà presso la Torretta di Briatico il 12 agosto.

Ad animare la notte del 15 agosto l’appuntamento ormai tradizionale col dj set alla Torretta mentre il 16 agosto sarà la volta della Kombriccola del Blasco – cover band di Vasco Rossi che si esibirà in piazza IV Novembre. Dal 17 al 19 agosto sarà la volta della Festa della Birra, sempre sul lungomare della Torretta. E poi il 23 agosto presso l’anfiteatro di Briatico, il bellissimo momento di teatro-canzone "Io d'amore non muoio" un lungo viaggio nell'universo femminile compiuto dallo scrittore calabrese Arcangelo Badolati accompagnato da Antonio Ruoppolo e Titti Mileto.

Un appuntamento particolarmente suggestivo, che rappresenta senz'altro il clou dell’intera manifestazione, è quello col grande Michele Placido, che il 20 agosto sarà protagonista, accompagnato da due musicisti, di "Serata d'onore", un viaggio coinvolgente ed emozionante tra musica, teatro e poesia che è diventato ormai un classico nel repertorio del grande attore pugliese.