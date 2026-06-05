Appuntamento il 20 e 21 giugno al birrificio Lametus per un evento speciale della festa che ogni anno a Pisa attira migliaia di appassionati. Due giorni di full immersion con produttori e operatori del settore

Vinipendenti, la festa dei vini naturali che ogni anno richiama a Pisa migliaia di appassionati, produttori e operatori del settore da tutta Italia e dall'estero, fa tappa in Calabria con un evento speciale. Vinipendenti Off Lamezia Terme 2026 porta il format nella sua prima edizione calabrese: sabato 20 e domenica 21 giugno, il Birrificio Lametus Beer Co. diventerà il cuore pulsante di due giorni interamente dedicati al vino naturale, alla sua cultura e a chi lo produce con passione e rispetto per la terra.

La location Sede dell'evento è il Birrificio Lametus Beer Co., in Via Giustino Fortunato 13 a Lamezia Terme: uno spazio vivo e informale, perfetto per accogliere una fiera che ha fatto dell'autenticità e della convivialità la propria cifra stilistica. Una location che unisce la cultura artigianale della birra a quella del vino naturale, in un'atmosfera festosa e accogliente, arricchita dalla presenza di food truck e musica.

Le cantine Vinipendenti Off Lamezia Terme 2026 ospiterà una selezione di cantine provenienti da diverse regioni d'Italia, oltre 20 produttori. Un numero volutamente contenuto, pensato per garantire a ogni vignaiolo la giusta visibilità e al pubblico la possibilità di instaurare un contatto diretto e autentico con chi produce. Non una fiera anonima, ma un incontro reale tra persone che condividono una stessa visione del vino.

Al centro di Vinipendenti c'è sempre stata un'idea precisa di vino: artigianale, vivo, territoriale. I produttori presenti dovranno rispettare criteri rigorosi: uve coltivate in regime biologico o biodinamico, senza erbicidi, insetticidi o fertilizzanti chimici di sintesi; fermentazioni condotte esclusivamente con lieviti indigeni, senza lieviti selezionati commerciali; nessun additivo o tecnica enologica invasiva. L'uso di solfiti è ammesso solo in quantità minime, a garanzia della naturalità del prodotto. Vini spesso difficili da trovare altrove, qui protagonisti assoluti.

Musica, parole e convivialità Vinipendenti Off non è solo degustazione: è una festa a tutto tondo. Tra un calice e l'altro, il Birrificio Lametus si animerà con dj set che accompagneranno le serate e una poetry slam, l'arte della poesia performativa che porta sul palco voci, emozioni e storie. Un programma pensato per mescolare il piacere del vino naturale con quello della cultura e della musica, in un'atmosfera informale e coinvolgente.

Il programma L'evento si articola su due giornate:

Sabato 20 giugno: dalle 16 alle 23 (ingressi alle degustazioni fino alle 22) Domenica 21 giugno: dalle 11 alle 21 (ingressi alle degustazioni fino alle 19.30)

I vignaioli saranno presenti ai propri stand per tutta la durata dell'evento, disponibili a raccontare il proprio lavoro in vigna e in cantina. A completare la giornata, food truck per la ristorazione, dj set e una poetry slam per rendere l'atmosfera ancora più festosa e unica.

Biglietti e accesso I biglietti sono acquistabili in prevendita online a 10€ + diritti di prevendita su Xceed.me; la scelta più conveniente, che permette anche di evitare la fila all'ingresso. Chi preferisce acquistare sul posto potrà farlo alla cassa al prezzo di 15€. Il biglietto include l'accesso all’evento e degustazioni illimitate da tutti i vignaioli per l'intera giornata.

Sono previste tariffe agevolate per gli operatori del settore: Sommelier: biglietto a 8 €.