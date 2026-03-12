La XVII edizione della manifestazione animerà il centro storico con degustazioni di cantine calabresi e ospiti da tutta Italia, spettacoli e gastronomia di qualità nelle notti d’estate

Diciassette edizioni, due appuntamenti estivi e un centro storico che ogni anno si anima di vino, musica e cultura. Torna a Cirella Calici Sotto le Stelle, in programma il 23, 24 e 25 luglio e il 20, 21 e 22 agosto 2026.

Sei serate che nel tempo hanno trasformato la manifestazione in molto più di una semplice rassegna enologica: un vero rito dell’estate calabrese e un punto di riferimento per gli appassionati di vino e per chi, nelle notti tra luglio e agosto, cerca esperienze capaci di unire gusto, bellezza e convivialità.

Organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante, l’iniziativa si svolgerà come da tradizione tra i vicoli e le piazze del suggestivo centro storico di Cirella. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Calabria, Gal Riviera dei Cedri e Arsac.

Protagoniste assolute saranno le aziende vitivinicole calabresi, con degustazioni di vini Dop, Doc e Igt, affiancate da cantine ospiti provenienti da altre regioni italiane, per completare il panorama delle degustazioni. Ad accompagnare i vini, una selezione gastronomica di qualità.

Il percorso del gusto sarà arricchito da spettacoli, musica dal vivo e momenti culturali che negli anni hanno contribuito a definire l’identità e il prestigio dell’evento.

Dopo Federico Quaranta, testimonial dell’edizione 2025, il nome del protagonista che inaugurerà la XVII edizione sarà annunciato nelle prossime settimane. Una curiosità che gli organizzatori preferiscono mantenere ancora riservata, consapevoli che anche l’attesa fa parte della magia di Calici Sotto le Stelle.