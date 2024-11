Dopo una lunga riunione in Comune l'artista siciliano è stato scelto per lo show bruzio. Il cantante di Catania l'ha spuntata su Irama

Sarà l'artista catanese Mario Biondi con la sua band a salire sul palco l’ultimo dell’anno a Cosenza. Questa mattina, dopo una lunga riunione (e un tira e molla sul cachet), a Palazzo dei Bruzi le riserve sono state sciolte.

La contrattazione ha visto fino all’ultimo momento un testa a testa fra Mario Biondi e Irama (che in realtà pare sia a Miami). Due cantanti diversi, che si rivolgono a due pubblici diversi, si sono contesi la piazza cosentina che ha agguantato per il rotto della cuffia l’artista per lo show del primo dell’anno.

