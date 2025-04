«La musica é stata il mio mestiere. E lo è tuttora, dopo tanti anni. Non mi stancherò mai della musica». Così Carlo Massarini, giornalista e conduttore televisivo, ha risposto alla domanda dell'Ansa su cosa abbia rappresentato la musica nella sua vita.

Massarini è stato al "Museo del rock" di Catanzaro, dove ha presentato il suo libro Vivo dal vivo 2010-2023 e risposto alle domande del fondatore del museo, Pergiorgio Caruso, e del pubblico.

«All'inizio - ha aggiunto Massarini - la musica per me è stata una scoperta, una rivelazione. Poi ho capito che poteva diventare un mestiere, ma all'epoca non era credibile pensare di potere realizzare una carriera attraverso la musica.

Successivamente, grazie alle trasmissioni televisive che ho realizzato, è venuto fuori che questo era possibile e la musica è diventata per me un mestiere che mi ha portato su strade ed in luoghi imprevedibili, da un certo punto di vista. E ad incontrare persone che non avrei mai potuto conoscere altrimenti. Mi ha dato inoltre un'apertura mentale, anche rispetto alla cultura in generale, che non avrei avuto se avessi fatto il medico, come in teoria dovevo fare. Ed è ancora adesso l'unica vera cosa che mi appassiona. Ma quello che più mi appassiona è scoprire cose nuove. Nuove almeno per me perché niente é nuovo per tutti. Ci sono sempre dieci persone al mondo che conoscono una determinata cosa di cui tu non sei al corrente. Però io vado in cerca di cose che gli altri non conoscono».

«A 18 anni - ha detto ancora il giornalista - ho capito una cosa che é stata importante per me. E cioè che potevo essere un”medium” tra l'arte e le persone. E che il mio ruolo, quindi, era quello di scoprire le cose e farle conoscere a più gente possibile. Ed è questo che ho fatto attraverso la televisione, la radio, la scrittura e le fotografie. Ho sempre portato avanti questo impegno ed è quello che faccio ancora adesso e mi diverte molto. Continuo ad andare in cerca di cose che non conosco. Sono una persona molto curiosa, non solo in campo musicale ma in generale».