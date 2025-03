Colori, maschere e coriandoli hanno fatto la loro comparsa per le strade di Lauropoli che, con la tradizionale sfilata dei carri, ha dato inizio alla tre giorni di divertimento. In verità, l’apertura è stata officiata lo scorso 23 febbraio con la consegna delle chiavi a Re Carnevale impersonato dal maestro Franco Guaragna. La stessa serata è stata propizia per premiare i ragazzi dell’Istituto Compensivo Lauropoli-Sibari-Cassano che si sono impegnati nella prima edizione del concorso artistico “Alfonso Curto” avente come tema “La Maschera del 51° Carnevale di Lauropoli”.

Il tutto organizzato e curato dall’ Associazione Pro Lauropoli guidato dal presidente Franco Filardi che, per l’impegno profuso in tanti anni di “volontariato” a proprie spese (o quasi), è divenuto guida di riferimento anche per i più intraprendenti giovani associati a cui gioverà sicuramente il suo l’esempio per umiltà e determinazione.

Ma tornando a raccontare la parata di domenica pomeriggio, le strade del quartiere di Lauropoli hanno riaccolto una festante partecipazione di grandi e piccini con carri allegorici magnificamente decorati e gruppi di ballerini in costumi sgargianti. I temi dei carri spaziano dalle rappresentazioni di personaggi di Walt Disney ad altre più fantasiose, creando uno spettacolo visivo che ha catturato l'immaginazione di tutti i presenti.

Un turbinio di maschere colorate e tradizioni, rievocando antichi fasti mai sopiti, hanno ancora una volta evidenziato quanto possa essere propedeutico l’uscire dalle proprie case per qualche momento di sano divertimento, rafforzando il senso di comunità tra gli abitanti di Lauropoli e delle altre realtà del comune di Cassano All’Ionio.

ll 51° Carnevale di Lauropoli promette di essere un'esperienza indimenticabile, dove ogni giorno sarà una nuova scoperta di gioia, colori e antiche tradizioni. L'entusiasmo dei partecipanti e l'impegno degli organizzatori rendono questo evento un vero e proprio tesoro culturale per il borgo di Lauropoli.

L'appuntamento è quindi per domani, martedi 4 marzo, per la parata conclusiva che, partendo dall’incrocio di Via Maroncelli con Via Sibari, si snoderà lungo il secondo percorso storico che porterà i carri su Corso L. Serra dove le sorprese e i festeggiamenti continueranno a stupire e incantare tutti i presenti. Buon carnevale a tutti!