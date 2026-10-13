Sarà la terza edizione di “Carpe Wine in the City” a fare da apripista alla programmazione di eventi lungo la nuova isola pedonale di Corso Mazzini, inaugurata nei giorni scorsi. La manifestazione enogastronomica, in programma per sabato 17 ottobre, è stata presentata questa mattina nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro. Organizzato dall’associazione “Carpe Diem” in collaborazione con il Centro Ippico Valle dei Mulini - Scuderia Cricelli e con il patrocinio di Calabria Straordinaria e dell'Amministrazione comunale, l’appuntamento porterà nel cuore del centro cittadino 25 cantine, produttori locali, masterclass all'aperto ed eccellenze della ristorazione.

L'iniziativa segna il passaggio del format in un'area completamente pedonalizzata, favorendo il coinvolgimento diretto delle attività commerciali e dei locali del Corso. Il programma prenderà il via alle ore 17:30 presso la Camera di Commercio con un talk inaugurale, per poi proseguire lungo la via principale della città con gli stand dedicati alle degustazioni di vini, amari e oli del territorio. Accanto alle postazioni delle aziende partecipanti, il calendario proporrà appuntamenti tematici e momenti di approfondimento pensati per valorizzare le produzioni calabresi e coinvolgere il pubblico in esperienze sensoriali.

«Siamo felici che Catanzaro torni ad ospitare questa manifestazione, che quest'anno si arricchisce di nuove collaborazioni», ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «Inauguriamo la vita operativa della nuova isola pedonale con una bella iniziativa che contribuirà ad abituare i cittadini a frequentare e vivere questo tratto di Corso Mazzini senza auto, valorizzandone la vivibilità».

L'edizione 2026 introduce una formula aperta al pubblico, superando i confini degli spazi chiusi delle precedenti edizioni svoltesi a Villa Margherita e al Complesso Monumentale del San Giovanni. «È un evento itinerante che quest'anno trova collocazione lungo il Corso», ha evidenziato l’assessora alle Attività produttive, Giuliana Furrer. «Questa scelta logistica consente di coinvolgere direttamente gli esercenti dell'area per la parte gastronomica e di proporre masterclass visibili a tutti, creando maggiore dinamismo tra le vie del centro».

Sull'integrazione tra iniziativa privata e valorizzazione degli spazi pubblici si è soffermata l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi: «Questo appuntamento testimonia come la collaborazione tra pubblico e privato possa offrire contenuti di qualità alla comunità. Portiamo un'iniziativa strutturata in un contesto all'aperto tra i più suggestivi della città, a beneficio dei cittadini e dei visitatori».

Sotto il profilo organizzativo, l'evento proporrà un percorso articolato che va oltre la semplice degustazione. «Oltre alle 25 cantine che hanno aderito con entusiasmo, avremo 5 postazioni dedicate agli amari e 5 all'olio», ha spiegato Raffaele Scarfone, presidente dell’associazione “Carpe Diem”. «Il punto di forza di quest'anno sarà rappresentato da tre masterclass tematiche dedicate al vino, agli amari con i dolci e alla panificazione, pensate per divulgare e valorizzare la qualità delle produzioni calabresi».

Il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Gregorio Vinci, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la promozione delle produzioni locali e il sostegno alle imprese: «Sosteniamo eventi come questo perché valorizzano filiere strategiche come quelle del vino e dell’olio e generano ricadute positive sul territorio, coinvolgendo non solo i produttori ma anche le attività dell’indotto. La nuova isola pedonale rappresenta un ulteriore elemento di attrattività per il centro cittadino e un’opportunità per promuovere le eccellenze locali».

Tra gli appuntamenti in programma figura la masterclass di mixology e bakery, prevista alle ore 19 in piazzetta della Libertà, lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini. L’iniziativa metterà in dialogo l’arte della miscelazione e quella della pasticceria, con le tecniche di preparazione dei cocktail firmati Pikrò e le creazioni dolciarie del maestro pasticcere Antonio De Santis, titolare della Pasticceria De Santis nel quartiere Siano. Un’occasione per scoprire nuovi abbinamenti tra cocktail d’autore e dolci, attraverso un’esperienza dedicata ai sapori e alla creatività.

A Palazzo Fazzari sarà invece proposta una degustazione sensoriale bendata, guidata dalla sommelier Cristina Raffaele e dallo chef Francesco Pucci, nell’ambito del format “Sensation Wine”. L’esperienza, organizzata su prenotazione e con posti limitati, si articolerà in due turni, alle ore 18:30 e alle 20:30, e offrirà ai partecipanti un percorso di degustazione in cui affidarsi ai sensi per esplorare le caratteristiche del vino.

A completare il programma sarà la componente musicale, pensata per accompagnare le degustazioni e animare il Corso per tutta la serata. La Calastreet Band porterà musica dal vivo, energia ed entusiasmo lungo il percorso dell’evento, mentre la selezione musicale di Giuseppe Mancuso accompagnerà il pubblico nel corso della serata, contribuendo a creare un’atmosfera di festa nel centro storico.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche lo chef Francesco Pucci (presidente APCI Calabria e consigliere nazionale APCI) e la chef Valentina Amato.