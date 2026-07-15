Un evento che unisce amministratori e associazioni in un dibattito sulle risorse del territorio. Un'occasione di aggregazione completata da percorsi del gusto e performance artistiche.

La valorizzazione delle radici storiche, il rilancio dei quartieri e la promozione strategica del territorio si fondono in un nuovo appuntamento istituzionale e culturale. Il prossimo 15 luglio il comune di Cassano allo Ionio ospiterà la prima edizione della Festa Identitaria Rionale “Aru Ped’Alive”, iniziativa promossa nell'ambito del cartellone "Terra d’Identità". L'evento si propone come un modello pilota per la riscoperta delle peculiarità locali, puntando sulla sinergia tra amministrazioni pubbliche, associazionismo e asset produttivi del territorio.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle 18:00 con l’inaugurazione dell'area espositiva e l'apertura degli stand artigianali e gastronomici. Il dibattito politico e programmatico si accenderà alle 19:30, con la presentazione del progetto strategico curato da ASSO.MONTE e Visit Sibaritide, intitolato "DE.CO. e Turismo nell’esperienza del Turismo Dinamico Rionale". L'incontro metterà al centro dell'agenda l'adozione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) come leva per blindare l'identità agroalimentare e artigianale dei borghi, inserendoli all'interno di flussi turistici esperienziali ed eco-sostenibili. Il tavolo dei saluti istituzionali vedrà la partecipazione di una folta rappresentanza del comprensorio con Gianpaolo Iacobini, Sindaco del Comune di Cassano allo Ionio, Gaetano Arcidiacono, Consigliere Comunale di Civita, Luigi Garofalo, Consigliere Provinciale di Cosenza e Fulvia Michela Caligiuri, Direttore Generale dell’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese). Il coordinamento del dibattito sarà affidato a Pasquale Lesce, Presidente di ASSO.MONTE, mentre le conclusioni saranno tratte da Gianluca Gallo, Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, a rimarcare l'attenzione dei vertici regionali verso i progetti di microeconomia identitaria.

Dalle parole ai fatti, la seconda parte della manifestazione celebrerà le produzioni d'eccellenza attraverso la pratica. Alle 20:30 i riflettori si sposteranno sull'area gastronomica per uno Show Cooking curato in tandem da "Street Chef Gamrò" e Asso.Monte - Terre d'Enotria, mirato alla reinterpretazione della cucina tradizionale locale. La chiusura della giornata, a partire dalle 21:00, sarà affidata alla cultura pop e all'intrattenimento con lo spettacolo "Un figlio di..... Cassano" interpretato da Gaetano Arcidiacono, a cui seguirà la selezione musicale guidata dal sound del DJ Francesco Minervini.

L'appuntamento di mercoledì si preannuncia dunque come un importante banco di prova per il marketing territoriale, offrendo una formula che unisce la rigidità del dibattito economico e dello sviluppo rurale alla socialità tipica delle feste di quartiere.