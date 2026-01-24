La Stagione Teatrale 2026 a Cassano ospita tante stelle in un mix di prosa, musica e matinée per le scuole che trasforma il palco in un cuore pulsante di cultura e riflessione per l'intera comunità

Una proposta culturale di alto profilo che coniuga intrattenimento, riflessione e impegno civile. La città di Cassano All’Ionio si prepara a vivere una Stagione Teatrale 2026 di grande respiro, con un programma che promette di confermare il Teatro Comunale “Carmine Concistrè” come centro nevralgico della vita sociale e intellettuale dell’intera Sibaritide. Sotto la direzione artistica di Andrea Solano e la visione tecnica di Liborio Salerno, il cartellone di quest’anno propone una selezione di spettacoli che portano in Calabria alcuni dei volti più amati del cinema, della musica e del teatro italiano.

La stagione prenderà il via il prossimo 1° febbraio con un maestro della satira civile, Giobbe Covatta, che porterà in scena lo spettacolo "70" accompagnato da Ugo Gangheri. Si proseguirà l’8 febbraio con l’eleganza di Martina Colombari in "Venerdì 13" che la vedrà protagonista insieme a Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia.

Il mese di marzo si aprirà nel segno della letteratura con un’intensa interpretazione di Enrico Lo Verso in "Uno Nessuno Centomila", omaggio al genio di Pirandello previsto per il 1° marzo. Il 13 marzo, invece, il palcoscenico si tingerà di rosa con il trio composto da Corinne Cléry, Fiordaliso e Daniela Poggi in "Le ragazze son tornate".

Ad aprile, il cartellone si arricchisce di un appuntamento di altissima qualità teatrale: l’8 aprile saliranno sul palco Enzo De Caro e Nunzia Schiano con "L’Avaro Immaginario", con la prestigiosa Compagnia di Luca De Filippo. La chiusura degli appuntamenti serali è affidata, il 17 aprile, alla musica e alla narrazione di Antonio Belmonte e Claudia Rizzuti con "Romeo e Giulietta Song".

Un tratto distintivo di questa stagione è la forte attenzione alle nuove generazioni. Sono stati programmati quattro appuntamenti mattutini (ore 11:00) specificamente pensati per gli studenti, con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e l’amore per le arti. Il 2 Marzo “Uno Nessuno Centomila”, il 17 Aprile ”Romeo e Giulietta Song”, il 28 Aprile ”Al posto sbagliato” e il 23 Maggio “Chiamami Paolo” con Luca Ziccarelli, Ilaria Lico e Alessia Mandoliti.

Grazie a una direzione artistica che punta sulla qualità e sulla varietà delle proposte, il palcoscenico diventerà un punto di riferimento per la riflessione e la crescita culturale dell’intera comunità. Dalle risate intelligenti dei monologhi d’autore alla forza delle narrazioni contemporanee, ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per vivere la magia del teatro dal vivo e riscoprire il valore della condivisione sociale attraverso l'arte.