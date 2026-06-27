La manifestazione, diretta artisticamente da Gerardo Bonifati, trasforma il centro storico in un palcoscenico diffuso con concerti, aperitivi musicali e Dopofestival, valorizzando il patrimonio culturale e l'identità del territorio

Nel cuore del borgo antico di Castrovillari, dove storia e tradizioni dialogano con il presente, si rinnova l'appuntamento con Suoni Festival. Anche in questa edizione il Festival continuerà a raccontare il territorio attraverso la musica, trasformando la città in un luogo di incontro tra culture, linguaggi ed emozioni.

Organizzato dalla Pro Loco di Castrovillari, presieduta da Eugenio Iannelli, con la direzione artistica di Gerardo Bonifati, il sostegno dell'Amministrazione comunale nell'ambito del brand “Castrovillari Città Festival” e Calabria Sona, si conferma come un evento capace di unire musica, memoria e identità, trasformando il borgo antico in un palcoscenico di emozioni, incontri e contaminazioni culturali.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice del Protoconvento Francescano, luogo simbolo della città del Pollino, dove artisti di rilievo nazionale e internazionale daranno vita a un programma ricco e articolato.

Il Festival prenderà il via venerdì 3 luglio con una serata speciale dedicata alla presentazione della XXI edizione. Alle ore 20.30 si terrà “SUONI si presenta”, con Calabria Orchestra in concerto. Quando la gente canta…Clap!

Il programma entrerà nel vivo da mercoledì 8 a venerdì 10 luglio.

Mercoledì 8 luglio

• Ore 21.00 - Pieces of a Woman con Cristina Russo e Neo Soul Combo

• Ore 22.00 - Piano e Voce di Morgan con Gianluca De Rubertis.

• Ore 23.00 - Dopo Festival Piazzetta Civitanova "Musica, cocktail e gastronomia" con James Live Band

Giovedì 9 luglio

• Ore 21.00 - Blue Notes & Bossa Tour di e con Taryn

• Ore 21.45 - Sergio Caputo Trio di e con Sergio Caputo

• Ore 23.00 - Dopo Festival Piazzetta Civitanova "Musica, cocktail e gastronomia" con Jean-Michel Byron

Venerdì 10 luglio

• Ore 21.00 - Na Vuce Antica con Elisa Brown & Daniele Fabio

• Ore 21.45 - Paolo Iannacci Duo con Daniele Moretto

• Ore 23.00 - Dopo Festival Piazzetta Civitanova "Musica, cocktail e gastronomia" con Italo Swing

Ad arricchire ulteriormente l'esperienza del festival saranno gli appuntamenti collaterali che accompagneranno ogni serata. Alle ore 19.00, nel Chiostro del Protoconvento Francescano, spazio a “AperiSuoni”, aperitivo tradizionale curato da Mi N’Crusco e Cantine Oliveto, mentre dalle ore 23.00 la Piazzetta Civitanova ospiterà il DopoFestival, tra musica, cocktail e proposte gastronomiche.

Da oltre vent'anni Suoni Festival rappresenta un laboratorio culturale capace di valorizzare il patrimonio storico e identitario di Castrovillari attraverso il linguaggio universale della musica. Un evento che continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo saldo il legame con le radici del territorio e aprendo al tempo stesso spazi di dialogo tra tradizione e contemporaneità. L’evento sarà seguito in diretta radiofonica e streaming su Radio Nord Castrovillari.