Castrovillari si prepara ad accogliere, dal 19 al 23 agosto, la 39ª edizione del Festival internazionale del folklore e del Parco del Pollino, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese. Organizzato dall’Associazione Culturale Eif, il festival, anche quest’anno, si terrà nella suggestiva Piazza Biagio D’Arienzo, confermata come location principale dopo il grande successo dell’edizione 2024.

Sotto la direzione artistica di Antonio Notaro, il festival continua a essere un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione delle tradizioni popolari di tutto il mondo, con gruppi folkloristici provenienti dai cinque continenti. Tra i protagonisti internazionali dell’edizione 2025, il gruppo albanese Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” di Tirana.

Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” – Tirana, Albania

La storia dell’Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” affonda le radici in un progetto artistico nato con l’obiettivo di elaborare, sviluppare, proteggere e diffondere la cultura folklorica albanese, sia antica che contemporanea.

Il gruppo vanta un ampio repertorio composto da decine di danze tradizionali, canti e altre espressioni artistiche, che hanno permesso al suo nome di imporsi non solo in patria, ma anche in numerosi Paesi come Turchia, Romania, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Macedonia e Italia. Le sue performance sono state apprezzate in contesti internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti di rilievo.

Tra i più prestigiosi spicca, nel 2021, il titolo onorifico “Naim Frashëri”, conferito direttamente dal Presidente della Repubblica d’Albania per meriti artistici e culturali. Un riconoscimento speciale è andato anche al coreografo del gruppo, insignito del titolo di “Gran Maestro” per la sua straordinaria abilità nella creazione di coreografie che valorizzano le tradizioni albanesi.

Il gruppo ha preso parte anche a numerosi eventi internazionali a carattere non competitivo, mirati alla promozione dello scambio interculturale. Occasioni in cui la ricchezza delle tradizioni popolari è stata celebrata e condivisa attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il Festival del Folklore di Castrovillari si conferma dunque, ancora una volta, un crocevia di culture, musiche e danze che parlano al cuore del pubblico. Nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi i protagonisti dell’edizione 2025.