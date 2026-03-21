Il ritmo incessante dei galoppi e l’adrenalina dei percorsi hanno segnato il successo travolgente delle prime due giornate di gara al Centro Ippico Valle dei Mulini. La tappa d'esordio del Circuito Classico Masaf Sud 2026 è partita con una grinta senza precedenti, regalando al pubblico catanzarese momenti di sport purissimo dove cavalieri e amazzoni hanno dato prova di una determinazione ferocissima, onorando l’eccellenza dell’allevamento italiano in ogni salto, sotto lo sguardo attento di esperti e appassionati.

Ma se l’inizio è stato elettrizzante, il culmine di questa tre giorni di sport e amore per il cavallo è atteso per domani, domenica 22 marzo. Alle ore 12:30 scatterà infatti il momento più solenne e iconico dell'intero concorso: il Gran Premio. È la gara delle gare, la prova dove la tecnica si fonde con il coraggio e dove scenderanno in campo i migliori binomi del Sud Italia per contendersi il podio più alto. Sarà uno spettacolo visivo mozzafiato, capace di tenere col fiato sospeso non solo i tecnici del settore, ma anche le famiglie e i bambini, che potranno vivere da vicino la potenza e la grazia di questi atleti straordinari mentre sfidano la gravità sopra ostacoli imponenti.

Prima di lasciare spazio allo spettacolo della domenica, la Scuderia Cricelli invita tutti a scaricare l'adrenalina delle gare in una serata magica. L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 19:30, con "Horsin’ Around". Il post-gara si trasforma in una celebrazione sensoriale tra arte e musica, con il verde del centro ippico che farà da cornice a un apericena unico, animato dai dj set di Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso e dalle installazioni visionarie di Giurot. Un’occasione irrinunciabile per vivere l'equitazione in una veste glamour e conviviale, prima che il Gran Premio di domani scriva il nome del suo vincitore nella storia di questa edizione.