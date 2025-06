VIDEO | Diversi giovani talenti under 35 da tutto il mondo si sfideranno per borse di studio e prestigiosi premi artistici. Si parte l’8 giugno e si termina il 10, serata dell’atteso Gran Galà

Sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare la 17ma edizione del Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola, riservato a giovani artisti under 35 e che mette in palio per i vincitori tre borse di studio ed altri importanti riconoscimenti per un valore complessivo di diecimila euro.

Partecipanti da tutto il mondo

Gli aspiranti giungono dall’Italia ma anche dall’estero. Saranno rappresentativi tra l’altro di Francia, Spagna, Grecia, Svizzera, Lituania ma anche Stati Uniti, Russia, Cina, Corea, Giappone, Thailandia. È ancora Israele, Iran, Libano e Sud Africa. L’organizzazione è dell’Orchestra del Mediterraneo in collaborazione con la storica Associazione Musicale Orfeo Stillo, e gode del patrocinio del Ministero della Cultura oltre che del sostegno della Regione Calabria in qualità di evento storicizzato. La manifestazione debutta l’8 giugno e termina il 10 giugno con uno straordinario gran galà lirico, in programma al Politeama a partire dalle ore 21, nel quale tutti i vincitori si esibiranno accompagnati al pianoforte dal M° Amedeo Salvato, pianista ufficiale del concorso, coordinatore artistico della scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna.

Giuria prestigiosa

La direzione artistica è affidata al M° Luigi Stillo, pianista, concertista e docente al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Stillo è inoltre presidente della giuria composta dal direttore artistico del Teatro delle Muse di Ancona, Vincenzo de Vivo; dal direttore d’orchestra e direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, nonché direttore artistico del Lerici Music Festival, Gianluca Marcianò; dall’Artistic Programming Manager della Royal Opera Houses di Muscat in Oman, Raffaella Murdolo; dal compositore e direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa Marco Tutino; dal direttore artistico del Teatro Politeama di Catanzaro Antonietta Santacroce e dal direttore generale del Teatro Sociale di Como, affiliato all’Associazione Lirico Concertistica Italiana - Aslico, Giovanni Vegeto.

Tutti i premi in palio

Come detto il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno borse di studio per un valore rispettivamente di 2.500, 2.000 e 1500 euro. Prevista anche una borsa di studio ciascuno da 300 euro per il miglior giovane cantante lirico calabrese tra gli iscritti e per il migliore interprete di un’aria di un compositore calabrese. Tanti anche i premi speciali:

Premio Speciale Royal Opera House – Muscat (Oman)

Partecipazione in una delle produzioni della stagione 2025/2026- Royal Opera House di Muscat (Oman)

Premio Speciale Teatro Sociale di Como - Aslico

Partecipazione gratuita ad una Masterclass organizzata dal Teatro Sociale di Como - Aslico da erogarsi nella primavera 2026 e partecipazione alle audizioni per ruoli rimasti scoperti delle opere del Concorso Aslico 2026

Premio Speciale Teatro Verdi - Pisa

Assegnazione scritture artistiche per le prossime stagioni lirico-concertistiche del Teatro Verdi

Premio Speciale Teatro Politeama - Catanzaro

Assegnazione scritture artistiche per le prossime stagioni lirico-concertistiche del Teatro Politeama

Premio Speciale Lerici Music Festival

Assegnazione scritture artistiche per il Lerici Musica Festival.

In palio anche la scrittura per un concerto per la stagione lirico-sinfonica 2026 dell’Orchestra del Mediterraneo e per un concerto dell’associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala. L’intera manifestazione sarà condotta da Giusy Ferrara, direttore organizzativo del concorso.