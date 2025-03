È tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Catanzaro Vinyl Market, il punto di riferimento per appassionati e collezionisti di dischi che è diventato un evento dedicato alla cultura musicale a 360 gradi. Alla Casa delle culture della Provincia di Catanzaro, domani sabato 22 e domenica 23 marzo, dalle 10 alle 21, la quinta edizione dell’iniziativa – patrocinata dal Comune di Catanzaro - vedrà arrivare nel Capoluogo espositori da tutta Italia con i loro carichi di vinili tornati ad essere dei veri oggetti di culto.

Sospeso tra i ricordi del passato e il presente del digitale, il disco continua ad offrire un’esperienza d’ascolto personale e avvolgente che ha conquistato anche le nuove generazioni. E, pure questa volta, tra vinili a 33, 45 giri, Mix, Cd e Dvd di ogni genere e stile - ma anche anche locandine, maglie, oggetti vintage – non mancheranno delle chicche legate alla città. Come quelle del collezionista Umberto Timpano, grande tifoso della squadra di calcio del Catanzaro, che metterà in mostra vinili antichi, fin dalla prima storica promozione del Catanzaro in serie A, e altri più recenti dedicati agli inni e alle canzoni del tifo giallorosso.

L’obiettivo del Catanzaro Vinyl Market è, infatti, quello di arricchire sempre di più la propria proposta andando ad intercettare diverse fette di cultori e richiamando l’attenzione del pubblico proveniente anche da fuori città. Un’occasione per promuovere il centro storico e condividere momenti di sana aggregazione. Per il Capoluogo di Regione una due giorni che riveste anche una risonanza per gli operatori del settore: il Catanzaro Vinyl Market sarà infatti l’appuntamento di apertura del calendario primaverile delle Fiere del Disco Sud Italia.