Sabato 7 e domenica 8 novembre la quarta edizione della manifestazione dedicata alla biodiversità e alla cultura contadina. In programma degustazioni, laboratori, musica e un pranzo solidale

Il pane e l'olio, simboli della cultura contadina, tornano al centro della scena nel borgo della Presila crotonese. Sabato 7 e domenica 8 novembre Piazza Municipio ospita la quarta edizione della "Sagra del pane e olio – Festival dell'olio EVO e della tradizione contadina", dedicata a biodiversità e agroecologia. L'evento è promosso dal Comune di Cerenzia con il sostegno dell'ARSAC. Collaborano numerose realtà del territorio, tra cui il GAL Kroton e il GAL Sila.

Il festival mette insieme degustazioni, laboratori, escursioni e spettacolo intorno a un messaggio semplice, scelto come slogan della manifestazione: "Vivi la natura, respira Cerenzia".

Il sabato tra camper, talk e musica

La prima giornata si apre alle 16 con l'inaugurazione dell'Area Sosta per camper di Cerenzia, un nuovo servizio pensato per l'accoglienza dei visitatori. Alle 18 la Novena nella chiesa di San Teodoro, poi alle 18.30 un talk show dedicato all'ulivo e al territorio. La serata si chiude alle 21 con il concerto di Febbre Italiana, show dance interamente dedicato alla musica italiana.

La domenica: escursioni, l'Ulivo della Pace e il pranzo solidale

Domenica si parte alle 9 con le escursioni. Alle 12 è in programma uno dei momenti simbolici della festa: la messa a dimora dell'Ulivo della Pace, come auspicio di pace tra i popoli. Alle 13 il pranzo solidale, il cui ricavato sarà devoluto agli asili di Cerenzia.

Laboratori per tutti i sensi

In entrambe le giornate il pubblico potrà partecipare a laboratori e attività:

Panel test aperto sull'olio EVO. Esperti assaggiatori guideranno il confronto tra oli extravergini di alta qualità.

Esperti assaggiatori guideranno il confronto tra oli extravergini di alta qualità. Cruditér. L'idea è che la terra è viva e si riconosce con vista, tatto, olfatto e gusto: i partecipanti assaggeranno le terre di aziende biologiche dell'Altopiano Silano.

L'idea è che la terra è viva e si riconosce con vista, tatto, olfatto e gusto: i partecipanti assaggeranno le terre di aziende biologiche dell'Altopiano Silano. Il latte dei pastori. Lavorazione dal vivo della stracciatella.

Lavorazione dal vivo della stracciatella. Il sapone con l'olio. Laboratorio di sapone artigianale.

Laboratorio di sapone artigianale. Il miele e le api. Un percorso per conoscere l'arnia, le api e il miele.

Un percorso per conoscere l'arnia, le api e il miele. Il foliage della Presila crotonese. Osservazione delle foglie e dei colori dell'autunno.

Osservazione delle foglie e dei colori dell'autunno. Il muro dei messaggi. Uno spazio dove lasciare a mano un messaggio o un disegno, in controtendenza rispetto alle bacheche digitali.

Per tutta la durata della festa saranno aperti stand gastronomici, con animazione e giochi.

Il sindaco Salvatore Mascaro: "Un paese che sa accogliere"

«Vogliamo che chi viene a Cerenzia trovi un paese che sa accogliere», dice il sindaco. «Attorno al pane e all'olio, simboli di condivisione e di pace, mettiamo insieme produttori, scuole, associazioni e ospiti. Il pranzo solidale è il nostro modo di restituire qualcosa ai bambini del paese.»

Il comunicato non riporta il nome del sindaco: va aggiunto prima della pubblicazione. Se ti serve, posso scrivere anche una versione breve per i social o un titolo alternativo più adatto alla SEO.