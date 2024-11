L’appuntamento punto a promuovere la Calabria come prestigiosa destinazione enogastronomica. In più parte del ricavato verrà alla ricerca contro il cancro

È tutto pronto per la terza edizione del Bob fest che si terrà il 30 giugno presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium. Il primo luglio, invece, si terrà la Cena di Gala presso Tenuta delle Grazie, coordinata dallo chef Luca Abbruzzino.

«L'evento, che mira a valorizzare la Calabria come una delle destinazioni enogastronomiche più prestigiose d'Italia, vedrà la partecipazione di oltre 150 professionisti tra chef, pizzaioli, pasticceri, street fooder, vignaioli, bartender e produttori locali. Durante il festival – anticipano i promotori - i partecipanti avranno l'opportunità di degustare tutte le proposte food e beverage ideate dagli ospiti. Oltre agli stand enogastronomici, il festival offrirà talk e interviste, con un palco principale situato alle spalle della Basilica normanna e altre aree dedicate all’arte, alla musica e all'intrattenimento».

Il cibo come strumento di cultura, aggregazione, valorizzazione, convivialità. Senza dimenticare che è anche prevenzione e salute. «Il Bob Fest, infatti, nasce fin da subito come iniziativa benefica e con l’intento di destinare parte del ricavato alla ricerca contro il cancro. Airc, la Fondazione che dal 1965 si occupa di ricerca per curare il cancro, è partner dell’evento dalla prima edizione. Questo gesto rafforza il legame tra cultura, piacere e responsabilità sociale, rendendo l'evento non solo una festa, ma anche un contributo concreto alla comunità».

Programma e ospiti

Il festival avrà inizio domenica 30 giugno alle 19.00 presso il meraviglioso Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, a Borgia. All’ingresso, gli ospiti riceveranno una mappa per potersi muovere liberamente tra le diverse aree food e beverage. Il palco centrale, alle spalle della basilica, sarà il fulcro dell’intrattenimento con i talk condotti da Sara de Bellis e Domenico Gareri e vari artisti che si esibiranno, come Eman, i Mundial, Andrea Lanzellotti e Daniel Cundari.

Diversi i temi affrontati sul palco: l’evoluzione del racconto enogastronomico calabrese, focus sulla panificazione e sulla pasticceria, progetti innovativi e sfide future in Calabria. Non mancherà, anche in questa edizione, l’appuntamento con "Speak di Pizza" a cura di Alessandra Molinaro e Silvia Rotella, che vedrà protagonisti alcuni dei pizzaioli ospiti del Bob Fest, tra cui Jacopo Mercuro, Sasà Martucci, Errico Porzio, Salvatore Lionello, Roberta Esposito, Ciccio Vitiello.

Nel chiostro, vicino all’area vignaioli e street food, si esibiranno vari artisti, mentre nel giardino, che affaccia sui resti dell’antico teatro, ci saranno i bartender accompagnati dal dj set di Manuel Maruca.

La seconda giornata del festival, 1° Luglio, avrà luogo a Tenuta delle Grazie, a Curinga, con una Cena di Gala coordinata dallo chef Luca Abbruzzino. Questa cena esclusiva, e a posti limitati, vedrà protagonisti di ogni portata diversi ospiti d’eccezione: gli chef Luca Abbruzzino, Antonio Biafora, Luigi Lepore, Nino Rossi, Riccardo Sculli, Gianfranco Pascucci, Nino di Costanzo, Alfio Ghezzi, Riccardo Trevisan, Gabriele Giuliano; i pizzaioli Roberto Davanzo, Jacopo Mercuro, Ivano Veccia, Massimiliano Prete; i pasticceri Mauro Pompili e Maya Sittisuntorn, Antonio e Fiorella Staglianò, Gino Fabbri; i cocktail de L’Arcobaleno cocktail bar con la bartender Benedetta Ferraro; le aziende Bruno Piccolo e Brazzale; una selezione di prodotti tipici a cura di ARSAC; e una selezione di vini a cura di VAF, vignaioli artigiani in fiera.

Gli ospiti del Festival

Chef Adriano Litta, Alessio Argento, Alfio Ghezzi, Antonio Biafora, Antonio Franzè, Bruno Tassone, Caterina Ceraudo, Chiara Pannozzo, Claudio Villella, Dario Amaro, Dario Finocchiaro, Daniele Citeroni, Edoardo Traverso, Elena Masciari, Emanuele Lecce, Emanuele Platì, Eugenio Roncoroni, Federica Di Lieto, Giacomo Caravello, Gianfranco Pascucci, Gioele Vacchina, Silvano Luigi Toscani, Giovanni Perrotta e Andrea Russo, Guido Paternollo, Luigi Lepore, Luca Abbruzzino, Marco Bruni, Martino Latella e Rocco Bonanno, Massimo Raimondo, Nicola Bonora, Nino Di Costanzo, Nino Rossi, Peppe Pucci, Riccardo Sculli, Roy Caceres, Riccardo Paglia, Simone De Luca.

Pizzaioli Alessandro Lo Stocco, Alessandro Mango, Alessandro Ruver e Francesco Arnesano che porteranno una pizza ideata in collaborazione con Gabriele Bonci e Sancho, Andrea Godi, Antonio Scalzo, Ciccio Filippelli, Ciccio Vitiello, Ciro Salvo, Daniele Aiello, Daniele CampanA, Domenico Ventre, Edrisi Autieri, Emanuele Serpa, Enrico Murdocco, Errico Porzio, Eugenio Iannelli, Fabiano Pansini, Filomena Palmieri e Giuseppe Di Gaetani, Francesco Arnesano, Giovanni Perrotta, Giovanni Santarpia, Ivano Veccia, Jacopo Mercuro, Lorenzo Sirabella, Luca Mastracci, Massimiliano Prete, Massimo Giovannini, Matteo Aloe, Matteo Muscolo, Mattia Massimo, Mirko Cicco, Pasquale Moro, Pierdaniele Seu, Amalia Costantini, Raffaele Bonetta, Riccardo Paglia, Roberta Esposito, Roberto Davanzo, Rocco Caridi, Salvatore Lioniello, Sami El Sabawi, Sasà Martucci.

Pastry Chef Antonella Mascolo, Antonio e Fiorella Staglianò, Antonio Martino, Davide De Stefano, Federico Cari, Francesco Mastroianni, Gino Fabbri, Kevin Scalise e Raffaele Angotti, Lillo Freni, Mauro Pompili e Maya Sittisuntorn, Marcello Salvatori, Mario Peqini, Rocco Scutellà, Soverato Dolci, Valentino e Damiano Rizzo.

Bartender Alfonso Califano, Emanuele Monteverde e Natale Palmieri, Antonio Cristofaro, Damiano Martino, Edris Al Malat, Francesco Vocaturo, Giuliana Giancano, Marco La Salvia, Marco Natali, Umberto Oliva, Medusa, Spox, Noa.

Vignaioli Altomonte, ‘A Vita, Azienda Vinicola Manna, Cantine Lucà, Cantine Artese, Cantine Benvenuto, Cantine Elisium, Cantine Lavorata, Cantine Rombolà, Cantine Viola, Cantina Masicei, Carlomagno, Casa Comerci, Cerminara, CerzaSerra Wine, F.lli Dell'Aquila, Gianni Lonetti Vignaiolo, L'Arciglione di Cataldo Calabretta, Maradei, Nasciri, Nesci, Origine & Identità, Rocca Brettia, Tenuta del Conte, Tenuta del Travale, Tenuta Regina di Sant'Angelo, Terre del Gufo, Terre di Balbia, Vigneti Vumbaca.