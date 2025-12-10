Proiezioni di Comunità, la rassegna cinematografica promossa da Arci Lamezia Terme – Vibo Valentia APS con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, prosegue con un appuntamento dedicato alle nuove generazioni e al dialogo tra storia, cultura digitale e linguaggi creativi.

La giornata si aprirà alle ore 15:30 con “Laboratorio di gaming: dalla preistoria al pixel”, un percorso creativo curato da ARCI Lamezia Terme – Vibo Valentia APS. Il laboratorio, rivolto a bambine e bambini dagli 8 anni in su, esplorerà la gamification come strumento educativo, trasformando il museo in un ambiente interattivo in cui il patrimonio archeologico prende vita attraverso il gioco.

A seguire, alle ore 18:00, si terrà una visita animata per bambini e famiglie: “Dal pixel alla preistoria”, che presenterà l’esito del laboratorio e permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza narrativa condivisa negli spazi museali. Alle ore 19:00 è previsto un momento di pausa e socialità con il Family Snack.

La serata proseguirà alle ore 20:00 con la proiezione del film “Un film Minecraft” di Jared Hess (USA/SWE, 2025, 1h 41m), un’occasione per riflettere sul potenziale dell’immaginazione digitale e sulle nuove forme di narrazione che emergono dal linguaggio videoludico. Un ponte ideale tra cinema, gioco e apprendimento, capace di avvicinare i più giovani ai processi culturali attraverso strumenti e codici espressivi a loro familiari.

Il Museo Archeologico Lametino effettuerà un’apertura serale straordinaria fino alle 22:30. Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso al museo a tariffazione ordinaria, gratuito fino a 18 anni. Per iscriversi al laboratorio “Minecraft. Sulle tracce della storia” è necessario compilare il form online disponibile al seguente link: https://bit.ly/MinecraftLaboratorio.

L’iniziativa è promossa da Arci Lamezia Terme – Vibo Valentia APS in collaborazione con il Museo Archeologico Lametino – Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria. Il progetto è finanziato nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di Festival e Rassegne Cinematografiche e Audiovisive in Calabria – 2025.