Cinque serate tra comicità, emozioni e riflessione hanno accompagnato la ventesima edizione della rassegna. Domenica 9 agosto la Compagnia Krimisa torna in scena con la commedia di Giovanni Malena

Cinque appuntamenti, compagnie ospiti e una calorosa partecipazione di pubblico hanno confermato il valore di una rassegna ormai diventata un punto di riferimento dell’estate culturale di Cirò Marina.

La ventesima edizione del Premio Antica Krimisa si avvia alla conclusione dopo una rassegna che ha saputo regalare al pubblico serate di comicità, emozione e riflessione. Un traguardo importante per la Compagnia Teatrale Krimisa, che da anni porta avanti con passione un progetto capace di valorizzare il teatro, favorire l’incontro tra realtà artistiche diverse e offrire a cittadini e visitatori occasioni autentiche di cultura e condivisione.

Nel giardino del Plesso Ferrari, il palcoscenico di “Teatro & Cinema sotto le Stelle” ha accolto compagnie e interpreti che, con linguaggi e stili differenti, hanno composto un cartellone ricco e coinvolgente. Cinque gli appuntamenti che hanno scandito la rassegna:

28 luglio – “Tetris” di Ciro Lenti, produzione SMART, con Antonio Filippelli e Marco Silani e la regia di Marco Silani;

– “Tetris” di Ciro Lenti, produzione SMART, con Antonio Filippelli e Marco Silani e la regia di Marco Silani; 1 agosto – “Il ladro” di Angelo Rojo Mirisciotti, portato in scena dalla Compagnia Teatrale iTopasio;

– “Il ladro” di Angelo Rojo Mirisciotti, portato in scena dalla Compagnia Teatrale iTopasio; 2 agosto – “Sarto per signora”, presentato dalla Compagnia TeatroDue;

– “Sarto per signora”, presentato dalla Compagnia TeatroDue; 6 agosto – “Io Marito non lo nacqui”, scritto e diretto da Paolo Ferta;

– “Io Marito non lo nacqui”, scritto e diretto da Paolo Ferta; 9 agosto – “L’apparenza Inganna”, scritto e diretto da Giovanni Malena;

Serata dopo serata, gli spettacoli hanno richiamato l’attenzione e l’entusiasmo degli spettatori, tra applausi, risate e momenti di partecipazione. Il successo della ventesima edizione conferma la bontà di un percorso costruito con costanza, competenza e amore per la scena: non una semplice successione di rappresentazioni, ma un luogo d’incontro nel quale il teatro diventa comunità, dialogo e valorizzazione del territorio.

Ora l’attesa è tutta per l’evento conclusivo. Domenica 9 agosto 2026, alle ore 21:30, nel giardino del Plesso Ferrari di Cirò Marina, sarà la padrona di casa, la Compagnia Teatrale Krimisa, a salire sul palco con la commedia brillante “L’Apparenza Inganna”, scritta e diretta da Giovanni Malena.

Attraverso personaggi sopra le righe, situazioni paradossali e un’ironia mai fine a sé stessa, lo spettacolo metterà in scena vizi, debolezze e contraddizioni della società contemporanea. Una commedia pensata per divertire, ma anche per lasciare al pubblico uno spunto di riflessione: la cifra teatrale che da sempre contraddistingue la compagnia Krimisa.

L’invito è rivolto a cittadini, famiglie, turisti e appassionati: partecipare numerosi significherà condividere l’ultimo, atteso atto di una rassegna speciale e festeggiare insieme un traguardo che appartiene non soltanto alla compagnia organizzatrice, ma a tutta la comunità. La ventesima edizione del Premio Antica Krimisa si prepara così a chiudere il sipario nel modo più bello: con il teatro, con il pubblico e con una nuova storia da vivere insieme.