L’edizione 2025, che verrà presentata a Cannes, sarà dedicata all’ironia e versatilità di Ugo Tognazzi. In gara ci saranno corti, lungometraggi e film realizzati con l’intelligenza artificiale

Sarà presentata venerdì 23 maggio alle ore 10:00, presso il Salon Marta dell’Italian Pavilion – Hotel Majestic Le Barrière di Cannes, la terza edizione del Tropea Film Festival. Ideato e diretto da Emanuele Bertucci, il festival si svolgerà dal 14 al 20 settembre 2025 nella suggestiva cornice della “Perla del Tirreno”. Accanto al direttore artistico interverrà, in conferenza stampa, anche il critico cinematografico Francesco Della Calce, vice direttore del Festival.

Ugo di Noi

L’edizione 2025 – si legge in una nota stampa - sarà dedicata a Ugo Tognazzi, nel trentacinquesimo anniversario della sua scomparsa. Una retrospettiva intitolata “Ugo di Noi” ne celebrerà l’ironia, la versatilità e l’impegno artistico, attraverso una selezione di proiezioni notturne e una mostra fotografica allestita presso Palazzo Santa Chiara.

Il manifesto ufficiale del Tropea Film Festival rinnova l’atmosfera d’epoca che ha caratterizzato le edizioni precedenti, evocando con eleganza e spirito cinematografico il fascino senza tempo della Commedia all’italiana. Dopo l’omaggio del 2024 a Marcello Mastroianni con l’iconica immagine ispirata a La dolce vita, il nuovo visual si concentra sul volto e sulle interpretazioni indimenticabili di Tognazzi, in un collage che attraversa i suoi ruoli più significativi, dai più brillanti ai più intensi.

Le opere in gara

Il festival, sostenuto dal Comune di Tropea, animerà luoghi simbolici del centro storico come l’Antico Sedile dei Nobili, l’Affaccio Raf Vallone, Piazza Cannone e Palazzo Santa Chiara, che ospiteranno incontri, proiezioni, eventi speciali e la cerimonia di premiazione. Ad oggi, sono già oltre cento le opere iscritte al concorso tramite la piattaforma FilmFreeway. Il termine ultimo per partecipare è fissato al 16 agosto 2025.

Le opere in gara, suddivise tra cortometraggi, lungometraggi e film realizzati con l’intelligenza artificiale, concorreranno ai premi per la miglior regia, i migliori attori protagonisti e non protagonisti, assegnati da tre giurie di prestigio che saranno composte da figure di spicco del panorama cinematografico e culturale. I riconoscimenti saranno ancora una volta firmati dal maestro orafo Michele Affidato, che ha ideato il premio raffigurante lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, simbolo della città di Tropea.

Tra le novità di quest’anno spicca la partnership con la piattaforma WeShort, che offrirà nuove opportunità di distribuzione internazionale ai cortometraggi selezionati, assegnando il “WeShort Awards Best Short Film” che garantirà al vincitore un contratto di distribuzione internazionale.

Un corto per il Festival

Un’altra iniziativa, “Un corto per il Festival”, trasformerà Tropea in un set cinematografico a cielo aperto. Giovani registi e filmmaker formeranno cinque squadre realizzando un cortometraggio da presentare nella serata finale, quando sarà annunciata l’opera vincitrice.

In un momento di crisi per le sale cinematografiche, il Festival celebra un importante traguardo: l’inaugurazione di una nuova sala permanente a Tropea, fortemente voluta da Emanuele Bertucci sin dalla prima edizione. Il taglio del nastro avverrà durante la manifestazione, alla presenza di un ospite di prestigio, ancora top secret, con la proiezione di un film simbolico.

Radici e futuro

Tra le altre novità anche il nuovo logo 2025 del Tropea Film Festival che – prosegue la nota - segna un’evoluzione significativa nell’identità visiva dell’evento. Al centro del marchio campeggia Santa Maria dell’Isola, simbolo inconfondibile di Tropea, incastonata in una pellicola cinematografica inclinata che evoca il movimento del cinema, l’idea di narrazione e la prospettiva in divenire. Il design, essenziale e moderno, conserva un legame forte con il territorio, restituendo immediatamente un senso di appartenenza e riconoscibilità.

Questo nuovo segno grafico rappresenta una sintesi perfetta tra radici e futuro, tra cinema d’autore e nuove generazioni, tra Tropea e il mondo.

Le anticipazioni sul programma

Il programma 2025 si preannuncia ricco e articolato, con proiezioni, concerti, presentazioni di libri, dibattiti, talk e incontri con protagonisti del cinema italiano e internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, un focus sullo stato dell’industria cinematografica italiana, con la partecipazione di produttori, rappresentanti delle Film Commission, esponenti del MIC e membri del Governo.

Non mancheranno spazi dedicati alle opere prime, momenti dedicati al cinema romano e napoletano e uno spaccato sul cinema delle registe donne, che negli ultimi anni si stanno distinguendo per originalità, visione e impatto narrativo.

Anche quest’anno, il Festival accoglierà ospiti internazionali e alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione dei David di Donatello. Ancora riserbo sui nomi dei presentatori, ma è stata annunciata una novità assoluta: accanto alla tradizionale madrina ci sarà anche un padrino, segno di un’edizione all’insegna dell’equilibrio e della condivisione.